Čudne činjenice poznatih o kojima niste znali

Postoji mnogo nevjerovatnih činjenica o poznatim osobama koje samo mali broj ljudi oko njih zna. Nekada može da vam se učini da su njihova svakodnevica i navike prilično drugačije nego kod prosječnih osoba, međutim, i oni su zapravo samo ljudi od krvi i mesa.

Njihovi hobiji, želje i navike mogli bi da vas iznenade. BrightSide je izdvojio nekoliko najzanimljivijih činjenica o slavnima koje vjerovatno niste znali.

Albert Ajnštajn

Da li ste znali da je san dobar za vaš mozak? Ajnštajn sigurno jeste, jer je spavao čak 10 sati dnevno.

Elvis Prisli

Elvisovi slavni daleki rođaci su bivši američki predsjednici Abraham Linkoln i Džimi Karter.

Tejlor Svift

Tejlor je kao dijete živjela na farmi na kojoj su se gajile božićne jelke.

"To je bilo čudno mesto za odrastanje, ali me je vezalo za novogodišnju sezonu oko koje sam i danas jednako uzbuđena. Prijateljima idem na živce kada pričam o tome, uvijek me pitaju: 'Šta si ti, neki vilenjak?'" otkrila je u intervjuu Esquire.

Majkl B. Džordan

Možda ćete se iznenaditi, ali Majkl Džordan je "otaku" - opsesivni obožavatelj japanske popularne kulture, odnosno ljubitelj animea i mange.

Kijanu Rivs

Muzičar Alis Kuper redovno je posjećivao Kijanu Rivsa kada je bio mlađi, jer je njegova majka kreirala kostime za rok legendu.

Sofi Tarner

Sofi navodno ne zna da repuje, ali zna da bitboksuje. Svoj talent otkrila je na setu "Igre prijestola" kada je bitboksovala dok je Džek Glison repovao.

Barak Obama

Barak Obama obožava knjige o Hariju Poteru. Nekadašnji američki predsjednik pročitao je sve knjige o malom čarobnjaku.

Dejvid Bouvi

Muzičar je bio ljubitelj paukova, a jednog je imao kao kućnog ljubimca. Zvao se po njemu - Heteropoda David Bowie.

Dvejn Džonson

Profesionalno rvanje je dio Dvejnove porodice. Njegova baka Lia Maivia bila je jedna od prvih ženskih promoterki rvanja.

Leonardo Dikaprio

Dikaprio je ime dobio po Leonardu da Vinčiju. Kada je njegova majka bila trudna, prvi Leonardov udarac u stomaku osetila je ispred Da Vinčijeve slike.

Anđelina Džoli

Anđelina Džoli oduvijek je bila zainteresovana za mračne i uvrnute stvari. Kao dijete je svima govorila da želi da bude organizator sahrana.

Rijana

Multitalentovana Rijana postigla je toliki uspjeh da u njenoj domovini na Barbadosu postoji Dan Rijane na koji se svi okupljaju kako bi pjevali i plesali na njene pjesme.

Arijana Grande

Arijanino ime inspirisano je likom iz crtanog filma "Mačak Feliks", a ona je alergična na mačke.

Kris Prat

Kris je jednom svom profesoru u srednjoj školi dao komad betona i pokušao da ga uvjeri da je to dio Berlinskog zida, prenosi B92.