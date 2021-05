Čolinu ženu obožavateljka posjekla nožem, pjevač se prisjetio ružne prošlosti

Zdravko Čolić oduvijek je bio miljenik žena, a zbog obožavateljki koje su ga pratile u stopu, pjevač je tokom bogate karijere imao mnogo neprijatnosti. Jedna će mu ostati upamćena za cijeli život.

Naime, Čolina vatrena obožavateljka je otišla toliko daleko da je njegovu suprugu Aleksandru, sa kojom ima dvije kćerke, Unu i Laru, napala nožem i posjekla po licu. Legendarni Čola nerado se sjeća ovog neprijatnog događaja koji se dogodio devedesetih godina na Banovom brdu.

- Mnogo toga sam prošao i doživio u životu. Jednom je moju suprugu nožem napala neka moja obožavateljka i posjekla je po licu! Sandra se izmakla, ali ju je ona ipak malo zakačila. Srećom, nije bilo većih posljedica. To je bilo davno, ali se i dan-danas toga sjećam. Moja žena drugih neprijatnosti nije imala, jer se ne eksponira, nije taj tip, a i smatram da žena i djeca treba da budu daleko od očiju javnosti - rekao je Čolić za Kurir.

Aleksandra sve razumije

On je objasnio i da je u ovom slučaju sreća u nesreći bila ta što njegova zakonita supruga nije ljubomorna, pa se drama brzo završila.

- Moja supruga je reagovala kako treba. Ona razumije moj posao. Mislim da to pozitivno djeluje na nju. Ona to doživljava kao dobro i lijepo, kao nešto što predstavlja dio mene. Ta publika je godinama uz mene i podržava to što radim. Vjerujem da može da joj bude samo drago zbog toga - ispričao je pjevač.

kurir.rs