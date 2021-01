Ceca upoznala dečka sa Veljkom i Anastasijom, prvi susret u vili Ražnatovića

Folk zvezda je Bogdana predstavila naslednicima na novogodišnjoj večeri, koju je organizovala u svom domu.

I dok je kao bomba odjeknula vijest da je balkanska zvezda Ceca Ražnatović u emotivnoj vezi sa devet godina mlađim dečkom Bogdanom Srejovićem, javnost je počelo da interesuje šta se sve dešava u emotivnom životu Cece. Kako „Blic“ saznaje, srećan par je skoro dva mjeseca u ljubavnoj vezi, a nakon što su zajedno dočekali Novu godinu, zaputili su se na zimovanje na Jahorini.

- Ceci i Bogdanu je veoma lijepo u vezi. Do sada se Ceca trudila da svoj emotivni život maksimalno sačuva za sebe, ali nakon što su ih uslikali paparaci shvatili su da to više ne mogu da kriju. Da ima dečka Ceca je poslije nekoliko dana zabavljanja saopštila svojoj porodici, a prvi put Veljko i Anastasija upoznali su Bogdana na novogodišnjoj večeri koju je Ceca organizovala u svom domu. Odlučila je da u najužem krugu ljudi organizuje intimnu večeru, na kojoj će djecu i članove porodice upoznati sa dečkom sa kojim je mjesec dana ranije uplovila u vezu. Anastasija i Veljko, ali i ostali članovi prihvatili su Bogdana odlično, a prema prvim reakcijama, mamin novi dečko im se i te kako dopao. Zbog ovoga pjevačica je bila i te kako srećna, jer joj je bilo veoma važno da oni prihvate Bogdana, kako bi ona mogla u potpunosti da uživa u ljubavi sa njim - otkriva izvor koji je do detalja upućen u cijelu priču i dodaje:

- Nekoliko dana nakon druženja u vili u Ljutice Bogdana, otputovali su na Jahorinu. Ceca koja nije poznata kao ljubitelj snjega, odlučila se da bez problema uplovi u zimsku čaroliju sa emotivnim partnerom. Svima je bilo čudno kada su na planini prepoznali Cecu u društvu javnosti nepoznatog muškarca, te se veoma brzo u brojnim krugovima počelo da govori kako Ražnatovićeva ima novog dečka. Nakon što su na planini proveli nezaboravne trenutke zajedno, oboje su se vratili u Beograd, gdje su dočekali božićne praznike. Zanimljivo je i to da je Bogdan bio na ponoćnoj liturgiji kada i Ceca, ali to niko nije mogao da primjeti, jer su oboje bili na različitim mjestima. Zato su ubrzo jedno drugom mogli uživo i da čestitaju veliki hrišćanski praznik - objašnjava izvor blizak folk zvezdi, prenosi Blic.