Ceca spremna za novu ljubav: Folk diva slavi rođendan i otkriva kakav muškarac može da je usreći

Folk diva Ceca Ražnatović je u srijedu saznala da je pozitivna na korona virus, zbog čega će danas 47. rođendan proslaviti u vili u Ljutice Bogdana, a kako je rekla sebi želi sjajan album i ogroman koncert.



Od trenutka kada se pročulo da Ceca i Veljko Ražnatović imaju korona virus, folk divi telefon ne prestaje da zvoni. Iako nema nikakve simptome i osjeća se odlično, mnogi su osjetili potrebu da joj pošalju poruku. Ceca se nalazi u kućnoj izolaciji gdje će danas proslaviti rođendan.

"Ne stižem da spustim telefon, danima već ovako. Mislim da sam dobila preko 2.000 poruka i bezbroj poziva. Ponekad se osjećam kao da radim u kol centru", kroz smijeh poručuje folk diva.

Otkriva da li je vrijeme za nove ljubavi.

"Naravno da jeste. Ljubav nije uslovljena godinama, trebamo je od najranijih dana pa do kraja života. Veoma je važno da znamo šta proglašavamo ljubavlju, a kada je imamo, da se trudimo da je sačuvamo rekla je Ceca u ekskluzivnoj ispovijesti za Blic.

Objanila je kakav muškarac danas može da je učini srećnom.

"Nije pitanje kakav muškarac? Već odnos koji može da me čini srećnom. Potrebni su ljubav, povjerenje, strast, ali na početku i na kraju svega međusobno poštovanje i mir. Kada dvoje ljudi napravi most koji sve to ima, onda je to uspjeh i sreća u ljubavi", zaključila je Ceca.