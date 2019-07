Ceca ponovo na meti progonitelja, nema mira ni u Beogradu

Folk zvijezda Ceca Ražnatović proživjela je pravu dramu kada je provalnik, izvjesni O.L. upao u njenu kuću na Kipru i tamo proveo čak nekoliko dana. Međutim, nakon što su ga tamošnji organi reda priveli i deportovali za Srbiju, on je nastavio da proganja pjevačicu u našoj zemlji.

Čim je sletio u Beograd, on je otišao pravo u crkveni dom kod Hrama Svetog Save i tamo tražio folk zvijezdu, piše "Kurir".

"Sve se odigralo usred bijela dana, neočekivano. Bilo je neprijatno i uznemiravajuće. Nepoznati čovjek je uletio u zgradu i počeo da viče kako je Ceca njegova žena, da je on voli i tražio je da je vidi. Obezbjeđenje je pokušalo na lijep način da mu objasni da pjevačica nije u zgradi, da se on nalazi u prostorijama crkve i zamolili su ga da ne viče. Međutim, on se nije obazirao na to nego je bio nasilan i agresivan. Ljudi su vidjeli da imaju posla sa psihički nestabilnom osobom i izbacili su ga iz zgrade", rekao je dobro obaviješten izvor.

Cecu Ražnatović ova dešavanja veoma su uznemirila.

"Da, čula sam šta se dogodilo i to nije nimalo prijatno. Ta vijest me je veoma potresla. Osjećam se ugroženom, ali vjerujem da će se situacija smiriti i da će taj čovjek shvatiti da je neprimjereno to što radi", rekla je folk zvijezda za pomenuti list.

Podsjetimo, prilikom hapšenja na Kipru, O.L. je sve vrijeme ponavljao da je pjevačica njegova žena.

"Zašto me hapsite, ovo je moja žena!" rekao je on, aludirajući na Cecu.