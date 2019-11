Ceca otkrila zbog čega nije bila na djevojačkoj večeri buduće snajke

Bogdana Rodić proslavila je u srijedu uveče djevojačko veče, međutim ovom događaju nije prisustvovala njena buduća svekrva, folk zvijezda Ceca Ražnatović.

Ceca Ražnatović otkrila je da je bila pozvana na proslavu, ali da nažalost zbog brojnih obaveza nije stigla da prisustvuje istoj.

"Nisam imala vremena da pomognem u spremanju tog posebnog dana za Bogdanu, ali su sve to savršeno organizovale njene sestre, drugarice, kuma i Anastasija. Bila sam pozvana, ali nisam mogla da odem. Iskreno, još i ne znam kako su se djevojke provele jer nijedna nije stigla da mi ispriča. Ja sam zauzeta po čitav dan jer samo razmišljam o svadbi i sada pomažem Veljku oko spremanja njegove momačke večeri koja će biti održana u nedjelju", rekla je Ceca za Alo.

Ceca pažljivo vodi računa o svakom detalju kada je riječ o svadbi njenog nasljednika Veljka i Bogdane, koja je zakazana za 24. novembar, a kako se već pisalo biće ispoštovana dva velika običaja.

"Neće biti tu mnogo običaja, čak su pisali da će on nositi vojnu uniformu, to je stvarno dezinformacija. Biće kupovina mlade, skidanje jabuke, onako kako tradicija nalaže i ono što je elementarno. Poslije crkvenog vjenčanja uslijediće građansko i prelijepa žurka u hotelu. Verujte mi da kada vam ovo sve pričam, u glavi mi je hiljadu stvari koje treba da se do sljedeće nedjelje privedu kraju", objasnila je Ceca za Blic.