Ceca otkrila detalje svađe sa Čedom: Oprostila sam mu, Bog nek' mu sudi

Poslije 17 godina folk diva Svetlana – Ceca Ražnatović odlučila je da se oči u oči sretne sa Čedomirom Jovanovićem koji je tokom akcije “Sablja” bio potpredsjednik Vlade Srbije kada je ona uhapšena. Gledaoci emisije “Hit tvit”, koja je zabilježila rekordni rejtnig, imali su priliku da čuju odgovore na brojna pitanja koja godinama vise u vezduhu, a Ceca je čak u jednom trenutku i napustila studio pa se vratila.

U razgovoru za Blic Ceca, koja iza sebe ima više od tri decenije karijere, otkriva zbog čega se odlučila na gostovanje i ovaj nesvakidašnji susret sa Jovanovićem.

– Gostovanje u “Hit tvitu” sam dogovorila prije dvije nedjelje, dva dana pred snimanje me je pozvao Željko Mitrović i pitao da li bi smetalo da u studiju bude i Čeda Jovanović. Iskreno, meni je to bio znak da se neke nikada izgovorene stvari postave na svoje mjesto, a i što bih ja imala problem, u našem nepostojećem odnosu, on je taj koji je naneo nepravdu, bol, pa što ne reći i zlo mojoj djeci i meni u jeku svoje moći – rekla je ona.

Kako je rekla ni jedna riječ Jovanovića je nije uznemiril.

– To su priče koje su već toliko plasirane, a prije svega netačne. Šta mislite, da ne bih pred zakonom odgovarala da je bilo šta od toga tačno. Ovo je bila živa riječ, milionski auditorijum, svako je doživio na svoj način, a ja kao olakšanje jer sam izgovorila i oslobodila se tereta koji me toliko godina mučio. Mislim da sam svoju jačinu pokazala i sebi i drugima kada sam kroz sve to prolazila, od zatvora do drugih maltretiranja tadašnje vlasti. U poređenju s tim, za gostovanje u emisiji nije trebala ni snaga, ni stabilnost već samo smirenost da biste izneli istinu koja mi daje izuzetno samopouzdanje – istakla je Ceca.

Kako je rekla još mu je ostala dužna.

– To nije priča koja može da stane u jednu emisiju, a niti će sve priče svijeta ispraviti sve ono što se desilo. Kao što sam rekla, ja sam oprostila, a neka Jovanović živi sa svojom savješću, a Bog će da sudi – rekla je pjevačica.

Ona je otkrila šta se dešavalo za vrijeme reklama.

– Sve vrijeme je trajala diskusija. Mislim istom intonacijom je bilo. Nas nije uslovljavao etar. Iznosila sam činjenica, on je bio taj koji je morao da odgovara na pitanja, a ne ja. I tako i treba da bude, ja živim od svakog ko svojevoljno kupi kartu za moj koncert, a on živi od poreskih obveznika Srbije i stranih donacija, te je na njemu da on narodu objasni – kazala je Ceca.

U jednom trenutku je napustila studio, a rekla je da se vratila na insistiranje Željka Mitrovića. Otkrila je koji je bio najteži momenat u emisiji.

– Kada sam pričala koju su torturu trpila moja deca. Za mene lično. Morala sam da se prisjetim svih tih scena. Traumatičnih scena, što za moju djecu, što za mene. Nikada neću moći da ih potisnem i zaboravim – zaključila je Ceca.