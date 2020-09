Ceca kao na modnoj pisti: Pjevačica novim izdanjem oduševila sve

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović je objavila video snimak, pa "zapalila" društvene mreže.

Naime, Ceca je hodala kao na modnoj pisti, nosila je braon haljinu, a na njen izgled niko nije ostao imun.

Objavila je snimak na svom Instagrram profilu, a komentari na račun njenog izgleda su se samo nizali.

"To kada mi novinari broje, očigledno ispada da sam često izvan kuće. Ako pitate mene, izaći dva, tri puta mjesečno i nije često po mom mišljenju. Ali neka bude da sam često van kuće. Jednostavno, imam normalne društvene potrebe kao sva druga ljudska bića, a to je da imam društveni život. S obzirom na to da nemam putovanja, koncerte i slično, bar da mogu da imam u javnosti vrijeme za svoje prijatelje, te da odem na neku večeru gdje ću se malo opustiti i uživati", rekla je nedavno Ceca za Blic.

Inače, Ceca pažljivo bira modne komade koje će da nosi, a u razgovoru za emisiju "Ekskluziv", folk zvijezda je prije nekoliko godina otkrila da se sa njenom kćerkom Anastasijom konsultuje kada je u pitanju oblačenje.

"Konsultujem se sa njom i ona sa mnom. U kući sve žene sarađuju. I Veljko voli da se dotjera, vrlo mu je bitno šta će obući i kako će izgledati. I on mi daje sugestije. Mi svi dobro funkicionišemo", izjavila je tada pjevačica.

Na pitanje koji komad obuće ne bi nikada obukla, Ceca je odgovorila sljedeće:

"Šta nikada ne bih obukla? Mnogo što šta bih obukla, ali nikada ne bih išla gola", navela je folk zvijezda.

Video možete pogledati OVDJE.