Ceca Bojković o korona virusu: Ako treba da umrem, ja ću da umrem

Glumica Svetlana Ceca Bojković iznijela je svoj stav o pandemiji korona virusa, a njene riječi podigle su veliku prašinu na društvenim mrežama.

Na pitanje kako se snalazi u vremenu koje je sve snašlo i da li se privikla na novu normalnost, aludirajući na pandemiju korona virusa, Ceca Bojković je odgovorila da se snalazi kako mora.

"Prvo želim da kažem da je taj izraz "nova normalnost" jedan od 10 izraza koji me u ovoj situaciji u posljednjih šest mjeseci izuzetno iritira. Molim vas, šta je to? Oni koji moraju to da govore i koji proklamuju to nisu nimalo ironični. Normalnost je normalnost, nema tu nova ili stara", rekla je Svetlana Bojković.

Dodala je da je zbunjuje značenje "socijalne distance".

"Postoji fizička distanca, socijalna distanca je nešto sasvim drugo. Znači tako neke fraze uđu u opticaj i one se tako ponavljaju. Mislim da je pozorište jedno od trenutno najugroženijih ustanova, jer je teško i glumcima i gledaocima u sali sa malom količinom vazduha", istakla je glumica.

Ona se osvrnula i na preporuke Kriznog štaba Srbije.

"Krizni štab nam saopštava razne kontradiktorne stvari, danas ovo, sutra ono, a onda stalna prijetnja da će biti novih mjera… Aman, pustite nas, ljudi, da dišemo, da dišemo i da živimo. Pa kad bude, biće. Ako treba da umrem, ja ću da umrem", završila je ona u gostovanju na RTS.