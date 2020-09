Ćana upala u vodu sa splava na kom je pjevala

Pjevačica Stanojka Mitrović Ćana prisjetila se jednog neprijatnog iskustva koje je doživjela tokom nastupa.

Naime, ona je ispričala kako je upala u vodu sa splava na kome je pjevala i istakala da je tada završila sa lokalima na vodi.

"To je stvarno bilo jezivo. Vrate mi se slike kad se vratim na to mjesto. Čekala sam da se završi pjesma mog kolege i da krenem ja da pjevam. Odjednom je nastao haos i mislila sam da se neko potukao. Međutim obezbjeđenje je stajalo i onda sam shvatila da je nešto drugo u pitanju. Momak me je gurnuo u stampedo i vikao da tonemo. Izbezumljena sam bila. Preko malog mosta smo krenuli, pukao je most, svi smo upali u vodu i nastao ja haos. Tada sam sa splavovima završila i na njima ne pjevam", rekla je folkerka u emisiji "Grand magazin".