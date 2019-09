Buba Corelli na nastupima van BiH nakon što je osuđen zbog trgovine drogom

Nakon što je Amar Hodžić, poznatiji kao Buba Koreli, osuđen na godinu dana zatvora zbog krivičnog djela neovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, popularni reper iz BiH otputovao je na hrvatsko primorje gdje je nastupao s Jalom Bratom.

Koreli se na Instagramu pohvalio snimcima s nastupa u jednom klubu u Poreču, ali i šetnjom uz more. Sudeći prema objavama na društvenim mrežama, Buba i Jala potom su se zaputili u Cirih, a večeras nastupaju u Beogradu.

Inače, Koreli se prema osudi tereti se da je zajedno sa Almirom Bozalijom od decembra 2014. do juna 2015. nabavljao i prodavao opojnu drogu hašiš, amfetamine i kanabis na području Kantona Sarajevo.

Koreli i Bozalija drogu su čuvali u stanovima, poslovnim prostorima, kućama i automobilima, nakon čega su je prepakivali u manje paketiće za uličnu prodaju.

Hodžić ili Koreli bio je u pritvoru od juna 2015. do februara 2016. godine, dok je Almir Bozalija bio u pritvoru od juna 2015. do januara 2016. godine. Obojici će u izrečenu kaznu zatvora biti uračunato vrijeme provedeno u pritvoru.

Nakon što je odležao osam mjeseci, Buba ima mogućnost da preostali dio zatvorske kazne plati i time izbjegne zatvorsku kaznu.

Inače, jedan dan proveden na slobodi u Federaciji BiH košta 100 maraka. To znači da bi Buba za svoju slobodu trebao platiti 12.000 KM. Nije poznato da li je on to do sada uradio.