Brena: Bilo mi je neprijatno kada sam trebala da poljubim Bjelogrlića

Lepa Brena prije više od tri decenije zaigrala je u filmu “Hajde da se volimo”, pored Dragana Bjelogrlića i Nikole Koje. U jednoj od scena, Brena mora strasno da poljubi Bjelogrlića koji je tek sada otkrio da tu scenu nisu htjeli ni da simuliraju, ni da foliraju.

-Pošto Brena nije imala glumačkog iskustva, ja sam joj rekao da sve radim realistično i da nema foliranja i da taj poljubac moramo da uradimo onako kako se to radi. Sjećam se da je reditelj Stanko Crnobrnjo vikao: “Stop, stop, Breno lakše malo”. Ozbiljno je shvatila tu ulogu jer je ozbiljan profesionalac i sve je radila 100 posto, ali u film je ušla ona blaža verzija poljupca, koja nije bila prava – rekao je Dragan Bjelogrlić.

Svojevremeno je Brena o ovome kazala kako joj bilo veoma neprijatno kada je na red došla scena u avionu, gdje “pada” poljubac između nje i Bjele.

– Uopšte mi nije bilo prijatno kada mi je reditelj Stanko Crnobrnja saopštio da Bjelu moram da poljubim u usta, onako filmski. Rekla sam mu da ne mogu, jer nisam glumica, na šta mi je Crnobrnja odgovorio: “Sada jesi i molim te da to bude pravi poljubac, ozbiljan i profesionalan” – rekla je Brena.

– Zainatila sam se i odlučila da ne dramim mnogo, već sam stisla petlju i poljubila Bjelu. Sećam se da mi je tog trenutka bilo veoma neprijatno, ali mi je pao kamen sa srca kada mi je reditelj rekao da sam odlično odradila posao i da je sve delovalo prirodno – ispričala je pjevačka zvijezda.

S druge strane, ljubav Fahrete Jahić Lepe Brene i Slobodana Živojinovića Bobe je kao filmska priča, a malo ko zna kako su zapravo počeli vezu.

Brenin suprug Slobodan Živojinović prisjetio se momenta kada još nije bio u vezi sa pjevačicom.

– Sećam se dok sam još bio na početku karijere, da mi se deševalo da sanjam da sam sa Brenom u vezi. Odlazili smo u jedan tada čuveni klub i naš zajednički prijatelj je pokušavao da nas poveže. Tada nisam poznavao mnogo ljudi iz tog miljea sem Bate Živojinovića, koji je bio naš kućni prijatelj – pričao je Boba, dok je Brena otkrila kako je reagovala kada ga je ugledala prvi put.

– Primijetila sam ga dok smo snimali jednu scenu sa Gidrom. Ušao je jedan veoma visok i zgodan mladić, ali nisam stigla da se upoznamo. Onda mi je moj drug Perce kroz neki period pokazao srednju stranu novina, gde se on raširio na terenu i tako sam čula za njega- rekla je ona dodajući da se na premijeri filma u Domu Sindikata sa Batom pojavio i Boba.

– Polako dođem do njega kroz masu i kao da ga znam cijeli život poljubim ga i zagrlim i kažem: “Pa dobro gde si ti bio do sad”, a on kaže: “Tu sam”. Odmah smo se dogovorili da se nas dvoje vidimo nasamo u Novom Sadu. Sjećam se tog prvog susreta. Zatrčim se prema njemu i zamišljam kao u filmovima, sad ću da mu skočim u zagrljaj, pa će da me podigne i poljubi. Kad sam mu prišla, skočila sam na njega ali on me nije sadržao i pali smo. Kažem mu: “Pa mislila sam da ćeš da me držiš i vrtiš u krug, da će to za tebe biti lako”, a on mi odgovori: “Idi bre ženo, al’ si teška!”- kaže kroz osmijeh Brena.

Prema Bobinim riječima to je bila ljubav na prvi pogled.

– Tajno smo se viđali u Beogradu na skrivenim lokacijama. Bilo je zaista nevjerovatno i teško spojiti te dve profesije u tom trenutku, jer smo svako malo oboje bili na drugom kontinetnu. Sjećam se, jednom prilikom uzmem kartu u devet uveče i odletim za Cirih iz Nice da se vidimo u jednom hotelu. Usput kupim i šampanjac i tako sjedim i čekam je. Prođe jedan, prođe dva nje nema, a ja došao samo na nekoliko sati ujutru i već moram nazad. Razmišljam da nisam pogriješio hotel, a kako nema telefona pomislim okej, lijepo si to odradio sad se lijepo vraćaj. Kada eto ti nje na vrata, trči mi u zagrljaj i kaže: “Gdje si sunce”. Sjećam se da su moji računi za telefon tad bili boga mi jako ozbiljni i visoki- prisjeća se Boba, koji je zbog Brene išao i za Čikago.

– Poslije nastupa idem u garderobu, a tamo me čeka Boba. Kaže on meni: “Sretna ti Nova godina! Znaš šta sam odlučio. Dosta je bilo ili ideš sa mnom ili me nećeš više vidjeti”. Odmah sam mu rekla: Idem s tobom, boli me briga više i za pjevanje i za turneje, gdje god ti tu i ja”. Svi su tada pomislili da se više neću vratiti. Otišli smo u Australiju zajedno, letjeli smo sami u avionu i uživali u našoj ljubavi. Bilo nam je prelijepo. Tamo sam bila dvije sedmice sa samo jednim malim koferom – priča Brena.

Nakon nekoliko dana kako se prisjeća Brena zvao ju je menadžer Raka da je zamoli da dođe jer je dogovorio koncert u Prištini.

– Taj rastanak je bio mnogo emotivan i tad sam shvatio koliko je ona veliki profesionalac- govori Boba.

Ubrzo se poslije nje i Boba vratio u Jugoslaviju.

– Sjećam se da sam se prvi put radovao što sam izgubio meč, odmah sam sjeo u avion i otišao u Sarajevo kod nje.

– Nas dvoje smo predstavljali simbol Jugoslavije, naša poruka je bila hajde da se volimo i slavili smo ljubav. Ona je sve ono što je sa nama i ostat će do kraja života- istakla je emotivno Brena koja je osim ljepotom, Bobu osvojila jer je bila odlična domaćica.

– Kad smo krenuli da se zabavljamo, bogme ona je sama razvijala pitu i sve sama pravila. Odmah sam rekao ovo je žena mog života, a ona mi je odgovorila: “Mene majka nije učila da budem pjevačica, već da vezem i radim kućne poslove – pričao je Boba.

Njihova svadba nazvana je u to vrijeme vjenčanjem stoljeća, a predstavljala je mnogo više od običnog veselja.

– Vodila sam majku i oca u Minhen na svoj koncert, a Boba nam se pridružio. Uživali smo u Oktobar festu i kad smo se vratili u sobe, Boba je rekao odjednom: idem kod tvog oca da te zaprosim zvanično – prepičava Brena, a Boba nastavlja:

– Uzeo sam flašu rakije, otišao kod njenog oca i rekao: “Ja bih nešto da vas pitam. Jel može…”, nisam ni završio rečenicu, a on je rekao može! Vjenčali smo se 7. decembra 1991. godine, a ta svadba je dala jednu posebnu emociju i pokazala da prava ljubav sve pobjeđuje. To je naša najveća pobjeda jer smo uspjeli da opstanemo uprkos skroz različitim poslovima i konstatnoj razdvojenosti i da to krunišemo brakom. Mi smo jedan tim i tako radimo i živimo svih ovih godina – objasnio je Boba.

Među anegdotama, Boba se prisjetio kako je Brena na Australijan Openu ubacila noge u lavor

– Igram meč na Australijan Openu, ona sjedi u mojoj loži. Tu stoji hrana i jedan lavor sa ledom gdje je piće. Kad ja pogledam u jednom trenutku, moja Beki stavila peškir na glavu, izula se i ubacila noge u lavor da se hladi. Svi su okolo bili u čudu – prisjetio se Boba detalja iz prošlosti.

Zanimljivost je i da se Duško Radović izvinjavao što je mislio da je glupa

-Duško Radović je izrazio želju da je upozna i kada je joj je prišao i predstavio se, Brena mu je odgovorila da ona dobro zna ko je on, jer sluša njegov jutarnji program svako jutro. A on joj je tada rekao: “Ja sam došao vama da se izvinim, jer sam mislio da ste vi glupi”.

Djeca Bobe i Brene, Filip, Viktor i Stefan su u dokumentarcu istakli da je ljubav njihovih roditelja bila simbol vremena i jedne države i energije koja danas nedostaje.

– Uz mamu smo naučili šta je ona bila i koliki simbol i ona i danas to pokazuje. Također nas je naučila kućnim poslovima, a tata nas je naučio kako da se ponašamo i ophodimo prema ljudima. Generalno smo od njih naučili kako izgleda biti kompaktna cjelina. Uvijek su nas učili da budemo pošteni, vrijedni i da cijenimo sve što imamo. Da se svaki trud isplati i svaki uspjeh se zaslužuje, ali da mora da se radi da bi se to održalo – rekla su složna braća.

