Bred Pit poklonio Dženifer Aniston vilu od 70 miliona

Mediji bruje o navodnom pomirenju glumačkog para, a svi su se iznenadili kada joj je poklonio kuću u kojoj su nekada živjeli, koja vrijedi milione dolara.

Nekadašnji glumački par Dženifer Aniston i Bred Pit rastao se prije skoro 15 godina, a donedavno se u medijima špekuliralo da su obnovili svoju romansu, nakon glumčevog razvoda od Anđeline Đoli.

Glumica je u februaru ove godine proslavila 50. rođendan, a među zvanicama se pojavio i njen bivši dragi Bred. Fanovi bivših ljubavnika počeli su špekulirati šta je to Pit poklonio svojoj nekadašnjoj supruzi, a sada su strani mediji došli do informacija da je u pitanju kuća u kojoj su njih dvoje nekada živjeli, i to na Beverli Hilsu.

Impozantna vila vrijedi čitavih 70 miliona dolara, a izvor blizak Anistonovoj navodi da je glumici bilo veoma teško da je napusti nakon razvoda.

"Gubitak njihovog doma iz snova povećao je bol nakon njihovog razvoda. Kuća je bila na prodaju u vrijeme kada su se razvodili, a Dženifer je teško palo što je Bred tada nije kupio", ispričao je izvor.

Dženifer i Bred su bili u braku od 2000. do 2005. godine, a glumica se kasnije udala za Džastina Teroa.