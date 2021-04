Brat srpske glumice tokom njenih studija izvršio samoubistvo, zbog tragedije umalo odustala od svega

Srpskoj glumici Ani Sakić, koju je publika zavolela u seriji "Selo gori, a baba se češlja", život je obilježila jedna velika tragedija.

Naime, dok je studirala na Fakultetu dramskih umjetnosti njen rođeni brat počinio je samoubistvo, a tada je malo falilo da Ana odustane od glume.

- Ta tragedija je bila za vreme moje akademije i da nije bilo mog divnog profesora Vladimira Jevtovića možda i ne bih bila tu gdje jesam i ne bih bila glumica. On me je podržao i pomogao da izguram sve to. Svako od nas treba da nosi svoj krst - rekla je glumica u jednoj emisiji.

- Bog nam je dao snage. Život ide dalje i život postoji da se boriš i da istrpiš iskušenja - rekla je ranije Sakićeva, koja je teško podnela gubirak brata, a porodica joj je bila velika podrška i oslonac.

Inače, pričalo se da je samoubistvo njenog brata povezano sa crnom magijom i sektama, ali je glumica istakla da se na takve priče ne obazire.

Anu smo gledali u popularnim domaćim serijama kao što su "Državni službenik", "Komšije", "Sinđelići", a najpoznatija je po ulozi Ingrid u seriji "Selo gori, a baba se češlja".

(Telegraf)