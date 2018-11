Brat Darka Lazića pričao sa pjevačem o nesreći, tražio mu slike auta

Dragan Lazić, rođeni brat pjevača Darka Lazića, potvrdio je da je zdravstveno stanje pjevača bolje, da je svjestan svega i da su mu ljekari objasnili šta se desilo.

– Ne mogu da dajem informacije dok se on ne oporavi skroz. Bolje je, on je jak. Znam da je borac, jednom je pobijedio, pobijediće i ovog puta – rekao je Dragan Lazić u emisiji “Premijera vikend specijal”.

On je otkrio o čemu je pričao sa bratom kada su pjevača probudili iz vještačke kome:

– Prvo me je pitao gdje se to desilo, a kada sam mu objasnio tražio je da vidi slike automobila. Nisam mu to pokazao da se ne bi stresirao. Ljekari su mu rekli šta se desilo.

Darkov brat kaže da ljekari ne dozvoljavaju posjete pjevaču i da je on ušao samo na nekoliko trenutaka.

– Djevojku Marinu vidio je samo sa vrata, ne smije ni ona da ulazi u sobu zbog virusa. Tako su nam rekli.

Nije plakao kad nas je vidio – dodao je on i ispričao kako se osjećao kada je čuo da mu je brat imao tešku saobraćajnu nezgodu:

– Prvih par dana nisam bio svoj, nas dvojica smo jako bliski. Roditelji se jako opterećuju, ne znaju više u šta da vjeruju. Darkova kćerka Lorena ne zna ništa, ona je jako mala. Često dolazi kod nas i boravi ovdje po nekoliko dana, ali posljednjih nedjelja nije dolazila. Sa Anom Sević nisam u kontaktu, sa njom razgovara naša majka.

Darko Lazić doživio je saobraćajnu nezgodu 23. oktobra u ranim jutarnjim satima, kada se četiri puta prevrnuo kolima i završio u livadi pored puta. Tome je prethodilo kočenje zbog kog je policija utvrdila da nije zaspao za volanom već da je vozio brzinom 150 kilometara na sat. Pjevač je tri sata poslije nesreće imao više od 1.39 promila alkohola u krvi.

Darko Lazić zadobio je teške tjelesne povrede. Polomljena mu je jagodica, devet rebara, butna kost i to na mjestu gdje ulazi u karlicu, a zadobio je i hematom na glavi.

Prvi put je operisan dva dana nakon udesa 25. oktobra, kada mu je izvađena slezina i zaustavljeno unutrašnje krvarenje. Slijedeća operacija zakazana je za 7. novembar, kada će pjevaču operisati kuk.