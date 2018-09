Branka Nevistić dobila prsten od 36 hiljada dolara

Bivšoj voditeljki Branki Nevistić, po svemu sudeći, cvijetaju ruže u braku! Koliko joj je lijepo, možda i najbolje govori podatak da Branka na ruci šeta prsten koji košta kao garsonjera u Beogradu. Naime, Branka je prije nekoliko dana okačila fotografiju na kojoj se vidi da šeta "Kartijeov“ prsten koji košta 36.600 dolara, a kako objašnjava izvor "Alo!", njen suprug, milioner Branislav Grujić, skinuo bi joj i zvezde s neba, a kamoli kupio prsten iz radnje, koliko god da košta.

"Branka i Branislav su zaljubljeni kao prvog dana, bez obzira na to što je od vjenčanja prošlo više od četiri godine. On je mazi i pazi i sve joj čini. Toliko je voli, da bi za nju sve učinio. Taj prsten je tek mali dokaz njegove ljubavi, jer on to sebi zaista može da priušti," kaže dobro obavešteni izvor "Alo!!".

Brankin prsten napravljen je od malahita, kamena koji je najprepoznatljiviji po intenzivnoj zelenoj boji i trakastoj teksturi u kojoj se smenjuju svetliji i tamniji tonovi. Kada se od malahita pravi nakit, taj kamen se najčešće brusi u glatke, kupaste oblike poznate pod nazivom kabosoni.

"Kartije nuvel“ prsten ima 34 kabosona od malahita, a svaki od njih je na vrhu istačkan opalom u roze zlatu. Jedinstveni dizajn je napravljen za slobodoumne, vesele i misteriozne žene," navodi se u opisu prstena, koji košta "tričavih" 3,7 miliona dinara!

Inače, Branka Nevistić oduvek je važila za damu od stila, a bila je i jedno od omiljenih TV lica. Ona je dugo bila zaštitno lice emisije "Piramida“ i po tome je postala poznata široj publici u Srbiji. Jedno vreme je bila i voditeljka "Dnevnika". Odlučila je da se povuče sa malih ekrana i u maju 2014. godine udala se za biznismena Branislava Grujića. Branka je prije toga bila u braku sa Momčilom Lavrnićem, sa kojim ima sina. Lavrnić se kasnije oženio Anom Stanić.