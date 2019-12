Božo Vrećo odlučio da bude rudar

Pjesmu "Krila" sam napisao u teškom emotivnom trenutku i došla je kao spas od tugovanja i žaljenja za osobom koja to ne zaslužuje;Tog trenutka kad sam je otpjevao znao sam da će isto tako uticati na sve koji se pronadju u njezinim riječima, koji su voljeli i preboljeli; Spot je sniman na dvije lokacije rudnika uglja Kakanj u Kaknju, gdje su toliko predusretljivi i ljubazni bili prema meni i ekipi da se od sveg srca zahvaljujem na ljubavi i pažnji koju su iskazali na dan snimanja. Snimalo se na površinskom kopu Vrtlište i dubinskom kopu Haljinići i moram priznati da sam silazak u jamu je za mene bio posebno iskustvo,tama je to svih tama i prostor skoro gluh bez ijednog zvuka, hladnoća i vi sami sa svojim mislima unutra, osvjetljenog puta lampom na šljemu, u rudarskim čizmama tri broja većim, rudarskom kombinezonu koji su nosili nebrojeno puno puta različiti rudari i u kojima je od svakog od njih ponešto tuge i misli ostalo. Najteži posao ikada,medju rudarima sam vidio i mladje od mene sa svega 20-tak godina i one već u poznim godinama i sve me to zapitalo oko puno toga, spona izmedju snimanja u rudniku Kakanj i moje pjesme Krila je u toj spoznaji da na koncu ostajemo samo suočeni sa sobom i svojim mislima, životom i odlukama,ma kakva tama da je oko nas, ma kako hladno od ljudi zna biti oko nas, mi smo taj tračak svjetlosti koji iz nas sija kroz pukotine i obasjava taj kilometarski put iz jame ka dnevnom svjetlu; Dok smo čekali da sve bude spremno za snimanje, jedan rudar je izlazio iz jame i vidjelo se samo to treperavo svjetlo kao neka iskričava zvijezda koja će svakog časa da zgasne i začula se pjesma, ta pjesma rudara u takvim trenucima, sa takvim životom koji žive i sa takvom nadnaravnom hrabrošću sa kojom odlaze u tu tminu meni je bila vodilja, zato ovo i jeste Oda rudarima,zato ja i jesam bio na dan jedan od njih, od običnog grafita do dijamanta veliki je put, i samo hrabri koračaju njime, to je i moja priča, a sada je predajem vama...❤️👐🏼

