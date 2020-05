Bora Drljača: Kad sam izašao iz bolnice nisam znao da hodam

Popularni pjevač Bora Drljača nakon još jedne u nizu operacije debelog crijeva uspješno se oporavlja i oseća se dobro, a prije nekoliko dana kružile su lažne vijesti da je pjevač preminuo.

Drljača nam je otkrio da je više od mjesec i po dana proveo u bolnici, te da je imao problem sa hodanjem kada je trebalo da ode kod svoje kuće i tamo nastavi lečenje.

- Kod kuće sam, odmaram. Bio sam na operaciji, više sam proveo vremena u bolnici nego kod kuće za ovo vrijeme izolacije. Bolje mi je i sigurnije bilo u bolnici nego kod kuće. Bio sam više od mjesec i po dana u bolnici, zbog tromba koji sam dobio nakon operacije debelog crijeva. Za to nema operacije, nema lijekova, nego samo ležanje i injekcija, jedna ujutru, uveče ili preko infuzje. Tako da sam bez veze proveo mjesec i po dana u bolnici, dosladilo mi ležanje, nisam znao da hodam kad je trebalo da idem kući - počeo je priču Bora za Telegraf.

- Sve je prošlo kako treba, još čekam terapiju, a bio sam i na konzilijumu. Oni su na magnetnoj videli nešto između debelog creva, međutim, nije maligno, nije bilo ništa. Još nisam konce skinuo, baš sam danas zvao doktora da skinem konce. Valjda će sve biti u redu i godine su tu. Kad pričam sa ljudima kažu mi: "Ti nisi bolestan, zvoni ti glas", da , samo mi je glas ostao, mogu da pjevam šta hoću - ispričao nam je pevač.

Kako je sad dozvoljeno kretanje i starijima od 65 godina, Bora koristi priliku da prošeta, popije kafu i pročita novine van svog doma. Ističe i da ga kolege neprestano zovu zanimajući se za njegovo zdravstveno stanje.

- Nisam se još oporavio, ali sam prije nekoliko dana išao u kod prijatelja Milana, gdje čitam novine i pijem kafu. Kad sam se vraćao malo sam ogrebao auto, napravio štetu. Upravo je moj sin odvezao auto kod mog prijatelja Raše u Borču na popravku. Sutra idem na Novi Beograd da nešto obavim, pa će me voziti stariji sin. Zovu me kolege stalno! Od svega toga sam isključivao telefon, nakon operacije kad sam ga uključio 250 poziva je bilo. Pa i da sam neka devojka i da zovu, pa ne bih izdržao toliko - objasnio je on.

Bora je šokiran lažnom vještću da je preminuo, koja je kružila pre nekoliko dana i kako nam je rekao, nije mu jasno kako je neko mogao da izmisli tako nešto.

- To su budale! Demantovao sam to na Fejsbuku, Instagramu, kao i moje kolege. Da li je moguće da ovako dobrog čovjeka može neko tako da mrzi, da tako neko napiše. Ovo je ludo vrijeme došlo, luda korona, sve ludo. Ne znam ko je to pokrenuo. Zvao sam moje prijatelje generale, rekli su mi da moram da zovem advokata, da se privatno pokrene to, pa sam odustao od svega - zaključio je Draljača.