Bolna ispovijest Marije Kilibarde: Tri godine je trajalo moje raspadanje do najsitnijih komadića

Marija Kilibarda (40) u iskrenoj ispovijesti za Story govorila je o borbama koje je vodila, ističući da se teško nosila sa tim što nije bila ono što su drugi od nje očekivali - domaćica i majka.

Međutim, danas u partneru Branislavu Vučeliću ima ljubav i podršku, a sreću zbog toga kako joj život danas izgleda, ne krije.

- Neka kažu da je ovo otrcana priča, ali muškarci, čast izuzecima, imaju problem kada pored sebe imaju ženu koja je finansijski nezavisna i slobodna, jer ne mogu da je modeliraju po svojim merilima. Radije stoga stupaju u vezu sa onima koje zavise od njih. Lakše im je da ih zadržavaju ukoliko ih izdržavaju. Divno je biti žena posvećena domu, deci.. Domaćica bi trebalo da bude jedan od najplaćenijih poslova, nikako podrazumevajuća stvar. Ko izabere taj put jer tako želi i u tome se oseća komotno, to je potpuno legitimno - počela je Marija.

- Kakva god da si nije dobro, stoga jedino što damama preostaje je da nauče kako da ih to ne dotiče, da same biraju trasu i oslanjaju se na mišljenja ljudi od poverenja. Ja konačno pored sebe imam čoveka koji je ponosan na mene. Prihvatio je i sve ono što mu se ne sviđa i potpuno me podržava. Kada to imate je prava stvar. Nažalost, živimo u vremenu kada žena mora da ima sto uloga i od nje se očekuje da perfektno obavlja svaku od njih. Pa znate šta, ne mora! U redu je da smo u jednom momentu depresivne, bučne u drugom euforične, vredne.

Smatram da svaka treba da se zapita šta je to što je raduje, a ne da li drugi misle da je na pravom putu, kasni li s nečim ili je poranila. Kada pred sebe počnemo da postavljamo pitanje sreće, a ne moranja, disaćemo uravnoteženije i vodićemo ispunjenije živote - istakla je lijepa voditeljka.

Njena borba sa očekivanjima i pritiscima okruženja trajala je tri godine.

- Tri godine je trajalo moje raspadanje do najsitnijih komadića. Sve me je bolelo što nisam bila nešto što su drugi od mene očekivali, domaćica i majka… Stalno sam sebi postavljala pitanja šta je sa predivnim relacijama koje sam stekla, fantastičnom karijerom, sa xy projekata koje imam iza sebe i iznova dolazila do zaključka da se oni ne računaju ako do ovih nekih godina nisam završila fakultet, našla stalan posao, udala se i dobila dete - rekla je Marija.

- Sve to me je veoma pogađalo, toliko da sam se "pojela". Pomenuta očekivanja dolazila su s raznih strana. Vidite ih i u očima roditelja, koji, budući da ste im rekli da vas više ne pitaju kada će beba, ne žele ništa da vam kažu, ali vi ih poznajete i znate da njihov izraz lica govori "Hoće li?". U tom momentu se raspadneš. Svako od nas ima pravo vreme za karijeru, udaju, pokretanje biznisa, roditeljstvo…Karte su nam podeljene, tako kako jesu. Znam koje su mi želje, ali ne govorim ih javno i na svu sreću svi su prestali da mi postavljaju slična pitanja - objasnila je.

Pomoć je pronašla u psihoterapijama, a seanse je opisala rečima - "tu se raspadaš i ponovo gradiš".

Kilibarda danas uživa u ljubavi sa izabranikom Banetom, koji joj je neizmerna podrška.

- Bez njega ne bih tako lagano prošla kroz težak period za nama. Za godinu dana, provela sam s njim više vremena i doživela razmena više nego sa bilo kojim bivšim partnerom u dužim vezama. Samim tim, sve je brže isplivalo na površinu i lepo i ružno. I znala sam da će, ako pregrmimo prvih par meseci karantina, to biti jedna lepa stabilna veza. Prvi put u životu partner mi je najbolji prijatelj. Ranijih godina mislila sam da to ne želim, da već imam svoje prijatelje i da su mi u partneru potrebne druge stvari. Da svaki dan mora da se dešava vatromet strasti i da sve moramo da radimo zajedno. To vezu guši i ona pregoreva - iskreno je rekla Marija.

- Takav odnos nije zdrav i niti dugoročno kvalitetan. Prava stvar je imati nekog čiji broj pozoveš kad god ti se dogodi nešto bitno. Želiš njegovo mišljenje, znaš da ti je vetar u leđa i podrška. Između Branislava i mene postoji potpuna otvorenost, konstantna razmena i deljelje svega. To je pravo partnerstvo koje mora da dođe kako iz čiste ljubavi i strasti, tako i iz prijateljstva - objasnila je.