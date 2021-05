Bojsi iz "Mućki" čestitao Uragankama prolazak u finale na Evroviziji

Poznato je da Džon obožava Srbiju, a to je opet dokazao i svojim tvitom koji je izazvao oduševljenje ljudi iu naše zemlje.

Džon je objavio fotografiju Ivane Nikolić, Ksenije Knežević i Sanje Vučić sa nastupa na Evroviziji i napisao da nije ni sumnjao u naše predstavnice.

- Rekao sam. Kakva država. Srbija će večeras biti ponosna - napisao je Bojsi uz fotografiju Uraganki.

"Bojsi, Srbine", "Svaka čast, kakav čovek", "Car si", "Nismo ni mi sumnjali u tebe", "Uvek si dobrodošao kod nas", "Volimo te Bojsi", neki su od komentara.

Podsjetimo, večeras je održano drugo polufinalno veče Evrovizije, a naše predstavnice, gurpa Hurricane, plasirale su se u finale ovog muzičkog takmičenja koje će se održati 22. maja u Roterdamu.

I told you! What a country! #Serbia will be proud tonight. #eurovision pic.twitter.com/755yJNssr8

— John Challis (@BeingBoycie) May 20, 2021