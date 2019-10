Bojan Tomović zabrinut: Miljanin otac mi je prijetio smrću

Bojan Tomović zabrinuo je mnoge pošto je objavio putem društvene mreže Instagram da mu je Miljanin otac, Siniša Kulić, pretio smrću. To se, navodno, dogodilo pošto je javno tvrdio da je on otac djeteta, a ne Lazar Čolić Zola, koji trenutno boravi u "Zadruzi 3" sa Miljanim i Marijom.

Inače, prije ulaska u rijaliti, Kulićeva je ostvarila jaku prijateljsku vezu sa Tomovićem. Sve to je palo u vodu pošto je saznala za njegove tvrdnje da je dijete koje nosi njegovo.

Siniša je, navodi se, pevaču na žestok način očitao lekciju zbog svega što se dešava. On mu je, pak, brutalno odgovorio - da on nije kriv za to što su mu i žena i ćerka zaljubljene u njega.

"Evo čika Siniša Kulić mi je upravo pretio smrću! Pa, čiko, nisam ti ja kriv što su ti i žena i ćerka zaljubljene u mene", poručio je Tomović.

Siniša se po pitanju ovoga još nije javno oglašavao.