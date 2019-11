Bojan Tomović u potresnoj ispovijesti otkrio mračne detalje prošlosti

Bojan Tomović, ili Ammar Moštrokol kako njegovo ime glasi sada, nedavno je navodno pokušao da izvrši samoubistvo, a sada se po prvi put oglasio dugačkom porukom na svom fejsbuk nalogu.

Kako je sam napisao, osjeća se dobro i odlučan je da prestane sa porocima. On je u ispovijesti napisao da je prije nekoliko godina konzumirao razne vrste narkotika i, kako kaže, orgijao do zore, a sada je shvatio da je svjesno uništavao svoje zdravlje i da je već neko vrijeme čist.

"Pio sam kao smuk. Na nastupu zveknem bocu pića, desetak drugih pića, pa se onda drogiram kako bih se istrijeznio. Svi su se šalili sa mnom, a to nije za šalu jer droga jeste zlo. Posebno je gadno kada krene da popušta pa bi htjeli još, a baš tada treba reći stop. Ja skoro tri godine nisam pomislio na to zlo, a piće ne pijem već godinu i devet mjeseci i bolje mi je. Na stranu to što meni često bude loše zbog bipolarnog poremećaja, ali to nema veze sa mojim bivšim porocima", napisao je Bojan.

On je potom objasnio svoja iskustva iz prošlosti.

"Dešavalo se da nas gazde klubova po dijaspori nakon svirke počaste lakim ženama i drogom, pa smo mi orgijali do zore. Iskreno, tada sam uživao u tome i mislio sam da sam kul, a zapravo nisam bio svjestan koliko sam jadan. Zato vam sada kažem, reci ne porocima, biraj život", dodao je on.