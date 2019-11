Bojan Tomović: Miljana mi se gadi, a dijete ne mogu da prežalim

Crnogorski pjevač Bojan Tomović prije desetak dana pokušao je sebi da oduzme život popivši preveliku dozu tableta, ali je na svu sreću, brzom reakcijom hitne pomoći spasen i sada se nalazi na kućnom liječenju.

Bojan Tomović je u prvom intervjuu poslije ovog incidenta progovorio kako se osjeća, a dotakao se i Miljane Kulić.

– Ma ja sam zapravo bio na jednom putovanju, jeste da sam se naspavao i odmorio od svega, ali ipak nikome ne bih preporučio takvo putovanje. To je sve što ću o tome reći, jer mi je dosta negative, riješio sam da živim i od sada samo pozitiva, zezanje i smijeh, jer je život kratak da bih ga proveo u kukanju i žalopojkama – kaže Tomović.

– Imam ja jednu moju staru pjesmu “Pobjeda” koja kaže “Život mi rock’n’roll, hoću da otjeram bol i neću da se samosažaljevam, hoću da pjevam. E to je od sada moj moto, hoću ponovo da pjevam jer je muzika bila i ostala moja najveća ljubav i najbolji antidepresiv, tako da ću, ako Bog da, na proljeće 2020. nakon duge pauze objaviti par novih pjesama – poručuje Tomović i dodaje:

– Uostalom, moje novo ime Ammar, znači život, tako da ja, uprkos bipolarnom i post traumatskom stresnom poremećaju, ipak biram da živim, a kažu da Bog prije vremena uzima samo dobre ljude, tako da ću ja sigurno živjeti barem 100 godina. Neće grom u koprive – našalio se na svoj račun pjevač za Insajder.in, prenosi Informer.

– Iskreno, skoro ničega se ne sjećam osim da sam vidio svoje nerođeno dijete, kako hoda ka meni nekim jezivim dugačkim hodnikom, plače i govori mi “tata, ne daj me” i ja trčim ka njemu da ga zagrlim, kad u tom trenutku odnekud se stvori ona blesava Miljana Kulić i odvede ga niz hodnik u potpuni mrak. Toga se jedino i sjećam… Poslije su mi rekli šta se zapravo stvarno desilo, to da je abortirala naše dijete kao i da je javno priznala da su me pretukli njeni ljudi. E, za to krivično djelo ide tužba i Miljani i njenom ocu, koji mi prijetio samo dva dana prije nego što su me pretukla četvorica huligana – emotivan je Tomović.

– Poslije svega jedino što mogu da kažem o Miljani je to da mi se gadi. Ona mi je najveća greška u životu. Proklinjem dan kad sam joj se prvi put javio na telefon, al to je valjda sudbina. I prošle godine sam izgubio dijete sa bivšom ženom i evo sada sa Miljanom. Moja familija se radovala tom djetetu, prihvatili bi ga, ja bih ga priznao i viđao redovno, brinuo o njemu, iako naravno Miljanu nikad ne bih oženio, daleko bilo, ali eto sudbina mi je izgleda da me niko nikad ne nazove tata, mada sam ja pričao da sam se zbog bolesti svjesno odrekao roditeljstva da djeca ne bi nasljedila bipolar, međutim kad mi je Miljana krajem avgusta, rekla da sumnja da je trudna bio sam neobično srećan što ću postati otac, pa makar i sa njom suludom dobio to dijete, ali eto, nije se dalo, jer je gospođica morala da abortira zato što i sama zna da bi DNK analazila pokazala da je dijete moje, pa bi ona ispala nemoralna pred svijetom, e zato je i abortirala da sakrije bruku i slaže glupavog Zolu kako je morala na “kiNetažu” zbog dva kafetina – tvrdi Bojan.

– To samo Zola Kinetaža može da povjeruje, dečko je toliko glup da je to nevjerovatno. Prvo mi ga je bilo žao, zato sam i priznao da je dijete moje, iako sam obećao Miljani da ćemo pričati da među nama nikada nije bilo ništa, međutim, kad sam čuo da mi i on mučenik javno prijeti, onda sam vidio da on apsolutno zaslužuje Miljanu Kulić da ga j**e u mozak do kraja života – kaže on.

Pjevač je rekao da su, uz Miljanu i Sinišu Kulića, tužbe protiv Vladimira Tomovića i Marka Janjuševića Janjuša već predate gdje treba za klevete i javne prijetnje.

– Insistiraću da suđenje sa Kulićima bude otvoreno za javnost pa će svi vidjeti ko je i zašto mene pretukao. Mislili su da će me batinama zaplašiti samo zato što govorim istinu, e pa zeznuli su se, tek ću sad da progovorim. Ovo je tek početak, moj novi početak i borbe i života – poručio je Tomović.

Pročitajte još:

Plakao i vrištao zbog smrti druga: Banjalučanin (22) optužen da je skrivio udes

Sin bivšeg poslanika: Pijani vozač kamiona usmrtio ženu kod Gradiške

Prijetio da će skočiti sa zgrade, pa sišao sa krova i odšetao

Preminula majka Nebojše Glogovca

Snimljena opasna vožnja koja je dovela do nesreće

Porno skandal u BiH ne miruje: Bunić djevojke vodio u krevet pa ih zapošljavao

Policajac na udaru zbog lošeg uviđaja nakon ubistva Jelene Marjanović

Nebojšu Glogovca i Mihajla Sporića povezuje jedan dirljiv trenutak iz 2016. godine!

Velika akcija obavještajaca u srpskoj fabrici oružja: Uhapšeni albanski špijuni?

Petorica osumnjičenih za silovanje maloljetnice pušteni na slobodu