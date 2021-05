Boba Živojinović otvoreno o "Grand" produkciji i Breni: Sav uloženi novac nestao preko noći

Bivši teniser Slobodan Boba Živojinović u emsiji "Šta sam tebi i ko sam sebi" ispričao je dio svoje životne priče.

On je nakon svoje sportske karijere postao uspješan biznismen. Otkrio je i kako je nastala čuvena "Grand" produkcija na čijem čelu su bili njegova supruga, pjevačica Lepa Brena i Saša Popović.

- Osnovao sam "Grand" produkciju za dvije sedmice, ali sam tada već imao bazu, s novcem koji sam zaradio. Nakon nekoliko mjeseci izgorio nam je studio, sve što smo uložili preko noći je nestalo. I onda je došao kod mene Saša Popović i pitao me šta sad da radimo, a ja sam mu rekao: "Napravit ćemo još bolji i veći", što se i dogodilo. Moram da odam priznanje Saši, on je napravio medijski sjajnu stvar - rekao je Boba u intervjuu.

Osvrnuo se i na brak s Lepom Brenom.

- Ja sam muž Lepe Brene cijeli život. Još kad sam bio mali, meni je mama puštala Lepu Brenu i ja sam se tako uspavljivao - našalio se Živojinović.

Kazao je da je žena glava kuće.

- I to Brena zna. Uživamo, volimo se, poštujemo se. Od kako se sve ovo desilo s koronom, mi bukvalno provodimo 24 sata zajedno. Naš odnos je postao još jači. U braku mora da postoji poštovanje i kompromis - kazao je Živojinović.

Živojinović ističe da je porodica njegov najveći uspjeh, ali i da je u današnje vrijeme veoma teško održati brak.

- Porodica jeste moj najveći uspjeh u životu. To je nešto najsvjetlije što neko može da doživi. Moja želja je bila da napravimo takvu porodicu, da dijelimo jedni s drugima ljubav, poštovanje. Mi smo specifični, svako ima svoju slobodu, ali opet na kraju kada se zagrlimo kao porodica, to je to - rekao je Boba.

Dodao je da uopšte nije jednostavno održati danas porodicu.

- I Brena i ja smo bili ostvarene ličnosti kada smo se upoznali - kazao je Živojinović.

avaz.ba