"Boba me je zaprosio mortus pijan": Brena otkrila detalje iz braka, jedan njen uslov nije ispunio

Folk diva Lepa Brena (60) ispričala je da je njenom suprugu Bobi Živojinoviću (57) bila potrebna flaša žestine da bi se usudio da je zaprosi.

Naime, kako je Brena ispričala nekada najbolji teniser Jugoslavije imao je užasnu tremu kada je trebalo da od Breninog oca zatraži njenu ruku.

- Boban je želio da se vjenčamo. Imala sam samo jedan uslov, da me isprosi po starinskom običaju, ali on ni to nije ispunio jer je imao ogromnu tremu. Našli smo se na muzičkom festivalu u Njemačkoj. Boban je, kako bi ublažio tremu, popio pola flaše kurvoazjea, a s drugom polovinom krenuo da me isprosi od oca. Tatu sam prethodno pripremila da se malo nećka i zavitlava ga. Međutim, čim je Boban zaprosio moju ruku, tata je rekao: "Djeco, nek vam je sa srećom." Kada sam ga kasnije pitala zašto nije uradio onako kako sam mu rekla, odgovorio je:

"Kćeri, toliko odugovlačite ovu vezu da sam pomislio da se nikada nećeš udati" - rekla je Brena devedeset i neke godine, piše Republika.

Brena je već tada bila sigurna da se nikada neće razvesti od Bobe, što se i obistinilo i oni su i dalje u braku.

- Porodica je za mene svetinja. Tako je od prvog dana braka. Nikada se ne bih razvela, osim kad bih se uvjerila da me Boba ne voli i ne poštuje - rekla je folk zvijezda i dodala:

- Tada je počela druga priča mog života. Karijera mi je i dalje bila važna, ali sam svaki slobodan prostor ostavljala za nas dvoje. Oboje smo jake ličnosti, pa je počelo prilagođavanje. Shvatili smo da ne možemo jedno bez drugog. Nažalost, to naše prilagođavanje pratili su i mediji jer su u pitanju dve javne ličnosti. Teško je neke stvari sakriti od medija. Nastojali smo da budemo odgovorni i da se volimo. To nije bilo nimalo lako - zaključila je Brena.