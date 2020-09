Blam Kapetana Amerike, slučajno podijelio fotografiju svog "ponosa" sa šest miliona ljudi

Igrajući igricu "Heads Up", popularni Kapetan Amerika podijelio je video, ali povuklo mu je čitavu galeriju s videozapisima i fotografijama, uključujući fotografiju njegovog penisa.

On je brzo reagovao i obrisao fotografije, ali ipak prekasno. Skrinšatovi su preplavili Tviter, a šale na njegov račun odmah su krenule.

Evans je dobio i brojnu podršku, a ohrabio ga je i kolega iz "Osvetnika" Mark Rafalo.

- Brate, dok je Tramp na vlasti, ništa ne možeš uraditi da se osramotiš – napisao je Rafalo.

.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See... silver lining.

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 13, 2020