Bivši momak Dare Bubamare pretučen, ona poručila: "Šta ja imam s tim?"

Bivši košarkaš Partizana, Nemanja Bezbradica pretučen je u Jakovu, a prema navodima on je bio bez svijesti. Bezbradica je igrao za Partizan u periodu od 2013. do 2015. godine.

Inače, Bezbradica je bio u vezi sa pjevačicom Darom Bubamarom. Nakon informacije da je pretučen, ekipa portala Pink.rs kontaktirala je Daru Bubamaru kako bi čuli njen komentar povodom cijele situacije.

"A šta ja imam sa tim? Prije godinu dana smo raskinuli... Nismo godinu dana već. Ne interesuje me to, ne pratim tuđe živote. Nemam ja veze sa tim i ne zanima me to! Ne ulazim u tuđe živote. Nemam komentar, gledam svoj život", rekla je Dara Bubamara za Pink.rs.