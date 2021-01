Bivši fudbaler banjalučkog Borca u vezi sa "Uragankom"

Ivana Nikolić, članica grupe "Uragan", navodno je u vezi s fudbalerom Vladimirom Volkovim

Novopečeni par se posljednjih dana 2020. godine krio na Kopaoniku, a simpatije među njima javile su se mnogo prije nego što su ih priznali jedno drugom.

- Vladimir je poznat po tome koliko voli lijepe žene, pa ne čudi što mu je Ivana zapala za oko od trenutka kada se pojavila na javnoj sceni, a još manje čudi to što je još tada počeo da joj se udvara iako je bila u vezi. Dopisivali su se svakodnevno i već tada su se rodile prve simpatije. Nakon raskida njene dugogodišnje veze, riješio je da je pozove na večeru i ubrzo su otpočeli vezu. Naravno, to na sve načine pokušavaju da sakriju, a pred kraj 2020. otišli su na Kopaonik kako bi bar malo uživali u svojoj privatnosti daleko od znatiželjnih pogleda - priča izvor i otkriva da je fudbaler do ušiju zaljubljen u pjevačicu.

Podsjetimo, Volkov je ranije bio u vezi sa pjevačicom Sandrom Afrikom.