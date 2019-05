Bivša ljubavnica Halida Muslimovića: Tužiću ga za pokušaj ubistva

Halid Muslimović uskoro će se suočiti s novim problemima i optužbama, jer njegova bivša ljubavnica Sonja Bašić sljedeće nedjelje podnosi krivičnu prijavu protiv njega zbog pokušaja ubistva, saznaje Kurir.

Nadležno tužilaštvo u Banjaluci je nekoliko dana nakon incidenta pokrenulo postupak protiv Muslimovića, ali to još nije ni blizu rješenja spora. Dodatni problem predstavlja i to što je pjevač svu svoju imovinu preveo na kćerku i druge srodnike, tako da Bašićeva sada ne može čak ni prinudnom naplatom da namiri svoja potraživanja, a ona iznose više od 100.000 evra.

Zato će Sonja i njeni advokati morati da pokušaju da ospore prenos vlasništva i zatraže od suda da se imovina vrati na Halidovo ime, ali to nije sve. Od izvora upućenog u ovaj proces Muslimovića očekuje nova krivična prijava, i to za pokušaj ubistva.

Sonja Bašić je potvrdila ova saznanja.

– Tačno je. Razgovarala sam sa svojim advokatom Draganom Tolimirom, kojeg sam skoro angažovala, i dogovorili smo se da podnesemo prijavu za pokušaj ubistva protiv Halida Muslimovića – kaže ona za Kurir.

Iako zbog sudskog procesa koji je u toku ne želi mnogo da priča za medije, Sonja je ipak rekla zašto je odlučila da pokrene novi postupak protiv bivšeg ljubavnika.

– Taj čovjek je meni život uništio! Duguje mi ukupno 107.000 evra, zbog toga me i jeste pretukao jer sam tražila da mi vrati moj novac. Zaključao me u auto, nije mi dao da izađem, vozio je 160 kilometara na sat, oduzeo mi je telefon da ne mogu da zovem pomoć. Na kraju, da sam tada glavom udarila u kamen, a ne kukom, bila bih mrtva! Zar to nije bio pokušaj ubistva? – rekla je Sonja.