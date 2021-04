Billie Eilish predstavila pjesmu "Your Power" o nezdravim ljubavnim odnosima

Nedugo nakon što je najavila novi album "Happier Than Ever", pjevačica Billie Eilish predstavila je jednu od pjesama sa albuma "Your Power".

Na novom albumu, koji će biti objavljen 30. jula ove godine, bit će predstavljeno ukupno 16 pjesama.

"Ovaj album je jedna od najdražih stvari koju sam ikad napravila i jedva čekam da ga preslušate. Ne mogu vam opisati koliko mi je stalo do ovog projekta. Nadam se da ćete osjetiti isto što i ja osjećam", napisala je Eilish u saopštenju za javnost.

Album "Happier Than Ever" izlazi dvije godine nakon "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", koji je pjevačica objavila 2019. godine.