Bili Ajliš objavila isječak nove pjesme

Američka pjevačica Bili Ajliš na društvenim mrežama najavila izlazak nove pjesme "Happier Than Ever", koja će se naći na njenom drugom studijskom albumu, podijelivši isječak iz spota u trajanju od 15 sekundi.

Videosnimak prikazuje pjevačicu kako sjedi na stolici u monohromatskom okruženju prostorije obojene u nijanse bež boje, dok pogledom prati kameru te pjeva: "Kad sam daleko od tebe, sretnija sam nego ikad".

Akustični snimak nudi uvid u svijet drugog studijskog albuma, čija je priprema trenutno u toku.

Krajem 2020. godine pjevačica je objavila pjesmu "Therefore I am", singl koji je uslijedio nakon objavljivanja "My Future" i tematske pjesme iz nastavka filma o Džejmsu Bondu "No Time To Die", koja je nedavno nagrađena Gremijem za najbolju pjesmu napisanu za film.

Bili Ajliš je odnijela nagradu i za pjesmu godine za svoj singl iz 2019. "Everything I Wanted".

Nedavno je objavljen i dugometražni dokumentarni film "Billie Eilish: The World's A Little Blurry", koji prikazuje proces nastanka pjevačicinog debitantskog albuma iz 2019. godine.

Bili Ajliš će 11. maja objaviti i knjigu vlastitih fotografija pripremljenu da istakne njene trenutke na sceni i izvan nje, s posebnom pažnjom posvećenom njenim modnim odabirima. Knjiga fotografija će biti dostupna uz prateću audioknjigu čiji je narator sama pjevačica.