Bila je slavna i mamila muške uzdahe širom Juge: Sada jedva preživljava

Pjevačica raskošnog glasa, Maja Odžaklijevska, bila je jedna od istaknutijih na estradi čitave bivše Jugoslavije. Njene pjesme očekivale su se sa velikim uzbuđenjem, a ploče se prodavale u ogromnim tiražima. Ipak, Maja je odlučila da se povuče sa scene, još pre skoro dve decenije, te je sada možemo vidjeti u ponekim televizijskim emisijama i gostovanjima.

Maja je plijenila kako raskošnim glasom tako i prirodnom ljepotom, a njena duga, bujna, riđa kosa često je sve ostavljala bez daha. Mnogi muškarci ludjeli su za Majom, a ona ne krije da je imala dosta propalih veza. Jednom prilikom Maja je izjavila da je imala čak 12 brakova.

“Imala sam 12 takozvanih brakova. Kako dođe onaj momenat da krene zvocanje ili ponašanje koje mi se ne dopada, ja trpam sve stvari u kese za đubre i kažem: “Stvari su ti ispred.” Ćao, doviđenja i novi brak. Moja majka je govorila: “Jedan se otegao, drugi se protegao”, rekla je ona gostujući u jednoj emisiji.

Maja se više ne bavi muzikom, a zanimanja koja je pronašla nakon bogate muzičke karijere sve su iznenadila. Naime, pevačica se bavila raznoraznim poslovima: od trgovine psima i mačkama, preko davanja privatnih časova, pa sve do čuvanja dece.

“Radila sam kao nadzorni organ u firmi mog prijatelja koji se bavi uvozom polovnih automobilskih guma. U tom trenutku, to je bio jedini posao koji sam mogla da nađem, a gomila neplaćenih računa me je gušila. Šta fali? Jedva sastavljam kraj s krajem, ali tako živi ogroman broj ljudi u ovoj zemlji. Ne ustručavam se nijednog poštenog posla, dovijam se “, skromno je priznala Odžaklijevska u intervjuu datom prije 12 godina.

Maja je sada potpuno posvećena porodici, a ponajviše unuku Luki kome je 2013. godine dijagnostifikovan autizam.

Ona je otkrila i da je Luka osam mjeseci živio samo sa njom i da početni period nije bio lak.

“Prva tri mjeseca bilo je teško. Odvojivši se od roditelja on je to manifestovao samopovređivanjem. To je vrlo tipično za autističnu djecu. Kako je shvatao da sam ja neko ko njega bezuslovno voli, tako je i on postao pamuk sa mnom i prema meni”, rekla je Odžaklijevska.

“Brigu o Luki dijelimo kćerka i ja, s tom razlikom što ja shvatam da on ima problem, a ona ga teže prihvata. To je inače svojstveno roditeljima koji imaju taj problem. Tako ujedno pomažem i njoj i Lukinom odrastanju.”

Ipak, Maja je svojevremeno priznala da već neko vrijeme živi od penzije koja iznosi 33.000 dinara, te je otkrila i da li ima neku novčanu pomoć , s obzirom na Lukino stanje.