Bikovićeva poruka Srbiji: Mi smo jedan narod i svi se borimo protiv jednog neprijatelja, a to je virus

Poruku koju je glumac Miloš Biković poslao demonstrantima, policajcima, ali i svim ljudima u Srbiji, treba svako da pogleda. U njoj je popularni glumac skrenuo pažnju na ono što nikako ne smije da se radi i na ono što je neophodno učiniti.

Bikovićeva poruka inicirana je protestima koji su počeli prije tri dana u Beogradu, prizorima narušavanja imovine svih nas i sukobima između demostranata i policije.

"Ako si kod kuće ili si na ulici, šta god da radiš, to je tvoj izbor. Samo jednu stvar! Nemoj da rušiš grad! To je naš grad. Ako nosiš uniformu, nemoj da udaraš čovjeka koji leži. To ne priliči srpskom policajcu. Mi smo jedan narod. I svi smo sada ugroženi od strane jednog neprijatelja, a to je virus. Dakle, nosi maske, nosi rukavice, suzdrži se od nasilja i ostani zdrav", poručio je glumac.