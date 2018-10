Bijela kuća zgrožena spotom u kojem "gola Melanija" pleše pred reperom VIDEO

Američki reper Ti Aj, čije je pravo ime Kliford Haris mlađi, svojim najnovijim spotom u kome žena nalik Melaniji Tramp izvodi striptiz u službenoj rezidenciji predsjednika SAD, uvrijedio je prvu damu.

Odmah nakon objavljivanja, oglasila se i Bijela kuća.

Tridesetogodišnji muzičar Ti Aj izazvao je burne reakcije javnosti kada je na svom nalogu na Tviteru objavio kratak video-spot u kome možemo da vidimo ženu koja liči na Melaniju Tramp kako zavodljivo igra ispred objektiva.

Ti Aj, koji je prema scenariju pripadnik bezbjednosne službe, posmatra Donalda Trampa kako napušta Bijelu kuću helikopterom.

U sljedećoj sceni Donald se sastaje sa ženom koja liči na Slovenku Melaniju Tramp, a osim toga na sebi nosi jaknu sa sloganom "I really don't care, do u?" (Baš me briga, a tebe?), identičan odjevni komad koji je prva dama nosila u julu.

Plavuša se skida, naga sjeda za radni sto predsjednika, a zatim se pridružuje Ti Aju te njih dvoje zajedno razbijaju sve po Bijeloj kući.

"Bilo da je volite ili ne, ona je prva dama i ovo je Bijela kuća. Odvratno je da je predstavljate na ovaj način samo zbog politike i time pokazujete nepoštovanje", zvanična je izjava Stefani Grišam, Melanijine portparolke. Ona je na Tviteru pozvala sve na bojkot spota.

Kako pišu strani mediji, američki muzičar je ovim potezom htio da promoviše novi album "Dime Trap".

Osim toga, htio je da se obračuna sa reperom i nekadašnjim prijateljem Kanjeom Vestom, zbog čega je koristio veoma popularan snimak na kome se sreću Tramp i Vest.

"Dragi 45", napisao je reper na adresu 45. predsiednika Sjedinjenih Država u uvodu svog tvita,a potom dodao: "Ja nisam Kanje".