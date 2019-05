Bekamu oduzeta vozačka dozvola

Dejvidu Bekamu oduzeta je vozačka dozvola na period od šest mjeseci, a kazna koju mora da plati je 750 funti.

Bekam je uhvaćen kako vozi automobil i u isto vrijeme razgovara telefonom i to još u novembru prošle godine, ali kako je bio u SAD on se javio sudu da priznaje krivicom, te da će se pojaviti po povratku iz Amerike.

Bivši kapiten engleske reprezentacije osim kazne koja iznosi 750 funti, dobio je i šest bodova. Ovaj slučaj prethodno je postavljen tako da sudija može da ga riješi iza zatvorenih vrata i da odredi kaznu i bodove.

Prema optužnici Bekam je 21. novembra 2018. uočen kako vozi svoj “bentli” i koristi telefon. Ranije je izbjegavao uručenje poziva zbog prebrze vožnje, tada iznajmljenog bentlija koji je on vozi 59 km/h u naseljenoj zoni u Londonu gdje je dozvoljena brzina 40km/h. To se desilo dva mjeseca prije ovog prekršaja, ali je to Bekam uspio da izbjegne jer je njegov advokat tvrdio da poziv na sud nije stigao u zakonskom roku od 14 dana, prenose svjetski mediji.