Balašević prozvao Čolu: Kako najpoželjniji momak može imati 70 godina?

Đorđe Balašević se javio iz svog dvorišta u Novom Sadu, rekao svojoj publici da je dobro, govorio je o koncertima, knjizi svoje supruge, djeci, unukama...

Ali kao da to nije bilo dovoljno. Kao da to njemu nije bilo dovoljno...

Čuveni kantautor je riješio da se našali malo na svoj račun ali da ujedno "pecne" i neke od svojih kolega.

Među njima i Zdravka Čolića.

"Bio sam u bolnici, imao sam probleme... Ali to nije nikakakva vijest. Za mene je vijest kad se pojavi vijest da neki tip, najpoželjniji momak u regionu, održava koncerte u Beogradu. A taj najpoželjniji momak u regionu, mislim na Čolu, ima 70 godina. E to je vijest. A kad jedan djeda završi na Insitutu za kardiovaskularne bolesti to nije vijest. Ja sam pravi djeda, dvostruki djeda. Imam dvije unuke. Prije toga sam bio djeda na crno već godinama. Vijest bi bila kad bih se pojavio u rijalitiju... Te stvari gde je priroda digla ruke od ljudi", rekao je Balašević.

Ali za vijerne pratioce lika i djela panonskog mornara ovo i nije možda iznenađenje. Jer Čola se na Đoletovom "nišanu" našao i na koncertu u Novom Sadu 2005. godine.