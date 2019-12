Baja Mali Knindža otkrio kako je počeo da se bavi muzikom

Dok je u narodu poznat kao pjevač rodoljubivih pjesama, malo ko zna da je Baja Mali Knindža ljubitelj ruske književnosti i poezije. Mirko Pajčin, što je njegovo pravo ime, otkrio je da je u detinjstvu obožavao da čita Jesenjina i Puškina.

Opsesija

- Bio sam zaluđen ruskom književnošću. Naročito za pjesnike Sergeja Jesenjina i Puškina. To sam baš gutao. Sviđala mi se njihova metrika i kako su pisali više nego što mi se sviđao Majakovski. Mada sam čitao i „Oblak u pantalonama“. Poslije sam i prozu gutao, a volio sam Dostojevskog, Šolohova - „Tihog Dona“. Želja mi je bila, kad sam bio mali, da posjetim Rjazanjsku oblast, gdje je rođen Jesenjin. Otprilike sam znao sve te putiće o kojima je on pisao, tog mlinara, vozača kočija, da čujem praporce na konjima. To mi je nekako bila opsesija, ali poslije se to sa životom i sazrijevanjem izgubilo - počeo je pjevač u emisiji Uroša Božića, pa otkrio kako je počeo da se bavi muzikom.

- Stric i strina koji su vodili računa o meni, a bili su na nekim položajima, zaposlili su me na Aerodromu Beograd. Bile su tamo astronomske plate, moglo je lijepo da se živi od toga. Jedne večeri je prijatelj dobio sina, pa smo slavili u Surčinu, u čuvenim rupama koje je držao pokojni Zoran Šijan. I svi su pjevali, kružio je mikrofon. Kada je došao do mene, svi su se oduševili i rekli: „Ti odsad pjevaš ovdje, nećeš više na aerodrom.“ To veče sam dobio bakšiša kao devet mojih astronomskih plata u to vrijeme, pa sam rekao sebi da neću više da idem na posao (smijeh) - prisjetio se Knindža.

Pored ozbiljne literature koju je volio, mnogi će se iznenaditi i kada čuju sa kim se Baja družio.

- Najveću podršku sam imao od pokojnog Rođe Raičevića. Bio mi je dobar prijatelj, vjerovao je u ono što sam radio. Da nije tako tragično završio, velike bismo pjesme napravili. Pjesma „Rastanak“, koju je on pjevao, ja sam napravio, a kada to kažem nekome, svi viknu „nemoguće“. Poslije je i Cakana snimila tu pjesmu. Pisao sam i za Boru Drljaču, Jandrino jato, Nina Rešića, Nadu Obrić. A najviše sam se družio sa Borom Đorđevićem, vodili smo boemski život na Tašu, tu su nastale brojne pjesme koje sam pisao na salvetama, stolnjacima, stolovima. Bora je u meni video sebe, bio sam buntovan, rječit, pismen, drago mu je bilo da ima nekog sličnog uz sebe - pohvalio se on.

Dva srca

Pjevač se prisjetio i djetinjstva, pa otkrio da od sedme godine nema jedan bubreg. - Zbog pogrešne dijagnoze to se desilo. Ima sam dva kamena u bubregu, što je danas rutinska stvar. Sticajem okolnosti, atrofirao mi je bubreg, istrulio je i morali su da ga odstrane. U Sarajevu su me operisali i spasli me. Funkcionišem tako od sedme godine, često u šali kažem da nemam pola desne strane, ali imam dva srca - završio je Baja Mali Knindža.