Angelina Jolie zbog porodičnih problema zanemarila režiju

Angelina Jolie je za Entertainment Weekly objasnila da se posljednjih godina više posvetila glumačkom poslu nego režiserskom zbog porodične situacije koja nije idealna.

Glumica i režiserka koja će se pojaviti u predstojećem trileru "Those Who Wish Me Dead" je ispričala kako je svjesno donijela odluku da će se fokusirati isključivo na rad ispred kamera zbog svoje porodice.

"Volim režiju, ali sam imala porodične probleme koji mi nekoliko godina nisu omogućilli da režiram. Morala sam raditi samo 'kraće' poslove i više vremena provoditi kod kuće pa sam se vratila glumi", rekla je za Entertainment Weekly.

Iako je Jolie glumila u filmovima "Maleficent" i posudila glas u "The One and Only Ivan", ove godine se vraća na velika vrata ulogama u "Those Who Wish Me Dead" i "Marvel's Eternals". Njen prvi dugometražni film je "In the Land of Blood and Honey". Režirala ga je 2011. godine i govori o ratu u Bosni i Hercegovini. Zatim je režirala "Unbroken" (2014.), "By the Sea" (2015.) i "First They Killed My Father" (2017.).

"U tehničkom smislu svjesnija sam onoga što režiserima treba, s kojim izazovima se suočavaju i o koliko detalja se trebaju brinuti", rekla je Jolie o svom režiserskom iskustvu.

Ona i bivši suprug Brad Pitt se razvode od 2016. godine. Prošlog mjeseca je ponudila opciju da svjedoči protiv njega u ovom procesu.

U intervjuu za britanski Vogue, koji je objavljen prošlog mjeseca, otkrila je da živi na pet minuta udaljenosti od Pitta u Los Angelesu, rekavši da je željela da joj djeca budu blizu oca.