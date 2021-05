Anđela od prodaje intimnih slika kupila stan od 300.000 evra

Starleta Anđela Veštica se već određeni vremenski period bavi prodajom svojih intimnih slika na društvenoj mreži OnliFans, pa je sada otkrila koliko zarađuje od toga.

Ja neću da pričam o tome kao da je to neka tabu tema. OnliFans platforma ima dva miliona korisnika, u Srbiji je to tabu tema i nije nešto što je uobičajno i normalno. Ja se konkretno bavim prodajom nekih svojih intimnih slika i snimaka. To je kao recimo Instagram, samo gdje imaš članove koji plaćaju mjesečnu članarinu koju plaćaju meni lično – rekla je Anđela.

– Ne bih da pričam zbog konkurencije, ali ubjedljivo imam najviše pratilaca. Ti znaš da sam ja skoro kupila stan u vrijednosti od 300.000 evra, kako ne bi moglo da se živi, ja nemam drugi posao – završava Veštica.

Inače, Anđela Veštica nije jedina koja prodaje intimni sadržaj na ovom sajtu. Starleta i nekadašnja voditeljka rijalitija “Parovi” Ava Karabatić šokirala je region kada je objavila da prodaje fotografije na kojima je golišava.

Ava Karabatić, fotografije naplaćuje 350 kuna.

– Tačno je da ih prodajem, ali mi je samo žao što mi stranica ne dozvoljava da stavim cijenu fotografije veću od 5.000 dinara, inače bih ih prodavala za 500 evra, s obzirom na to da sam Plejboj model i osoba koja vodi računa o svom izgledu – rekla je ona za Alo.

Podsjetimo, blogerka Zorana Jovanović poznatija kao Zoranah, nedavno se našla na meti kritika nakon što je odlučila da pokrene sajt na kome će naplaćivati svoj privatni sadržaj..

– Zorana da li je moguće da si pokrenula sajt sa obnaženim fotografijama? Da li to znači da se od obično influensa više ne može živjeti, pa se sve više ljudi okreće Onlifans sajtovima i sličnim – glasio je jedan komentar.