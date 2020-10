Anastasija Ražnatović: Uzimala bih bakšiš, ali da mi u brus neko stavi poludjela bih

Iako je do sada već snimila veliki broj pjesama koje su postale hitovi, Anastasija Ražnatović donijela je odluku da još neko vrijeme ne počinje da nastupa.

Kada dođe vrijeme za nastupe, Anastasija kaže da će rado pjevati na svadbama, ali da će biti vrlo oprezna kada je riječ o načinu na koji će primati bakšiš.

– Što da ne? To je posao, kao i svaki drugi. Nije mi to ispod časti. Naravno, sve dok je u granicama normale, ne sad da me kite… u brus neko da mi stavi, odlijepila bih, vjerovatno! Ali, bakšiš, nema šta, pjevačica sam – objasnila je mlada pevačica, prenosi Blic i dodala:

– Više puta sam izjavila da ne želim da krećem sa nastupima dok nemam svoj prvi album. I prije nego što sam počela, znala sam da ću krenuti da nastupam kad budem imala svoj materijal.