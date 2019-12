Anastasija priznala kako izgleda život sa snajkom Bogdanom

Pjevačica Anastasija Ražnatović sumirala je utiske sa gala slavlja Bogdane i Veljka, pa otkrila da njihov zajednički život u vili na Dedinju funkcioniše savršeno.

Mlada pjevačica koja je u stabilnoj vezi otkriva da iako je bila oduševljena bratovim vjenčanjem i posebno emotivno je sve doživjela, ali još uvijek ne planira da stane na ludi kamen i obuče vjenčanicu.

"Bogdana već godinu i po dana živi kod nas, to je sada i njena kuća. Divno se slažemo, ona je super, puno je volimo. Ušla nam je pod kožu vrlo brzo i dobra je djevojka, što je najvažnije", kaže Anastasija, a na pitanje da li je Bogdana uspjela da veže Veljka, kroz osmijeh je poručila:

"Apsolutno. Za noge i za ruke. Šalu na stranu, nisam ga nikada do sada vidjela tako zaljubljenog i privrženog".

Lijepa pjevačica ističe kako sada i nju mnogi nagovaraju da stane na ludi kamen, ali ona ne podliježe pritisku.

"Ne žurim nigdje, vodim se time da kad se bude desilo, desiće se. Neću ništa da požurujem, ipak sam mlada, na početku karijere. Pritiskaju me, ko god da me vidi od mamine porodice i prijatelja kaže: "Ti si sljedeća!"", priča Anastasija i dodaje da joj je potpuno prirodno što je izabranik Đorđe bio uz nju tokom bratovog vjenčanja:

"On je dio porodice, mi smo tri godine zajedno i normalno je da bude tu. Kada me je vidio da plačem, bilo mu je emotivno, slatko, a i smiješno u isto vrijeme. Nisam htjela da pogledam baš u njega jer sam znala da će da mi se smije".

Cecina nasljednica je otkrila i da joj je ljubav jako bitna:

"Meni je podjednako bitna ljubav i karijera. Mada, mislim da bih uvijek prije izabrala nekoga ko mi je prijatelj i podrška, ko mi je ljubav i životni saputnik. Nekako je to nešto što stavljam ispred svega, pored porodice i prijatelja", ističe ona i dodaje da posljednjih mjeseci vrijedno radi na albumu:

"Pripremam album, početkom sljedeće godine bi trebalo da se privede kraju. Sigurna sam u ovo što smo uradili, svaka pjesma je drugačija, svaka ima svoju čar. Jako mi je važno da to što izbacim u etar bude perfektno. Krenuću i da nastupam nakon albuma, nadam se".

Ne takmičim se sa mamom

Anastasija je otkrila da se pored brojnih poređenja nikada ne takmiči sa Cecom:

"Sa mamom se nikada ne takmičim. Radujem se njenim uspjesima najviše na svijetu, više i od svojih. Svakako će njen album biti pun pogodaka", kaže mlada pjevačica i dodaje:

"Rekla mi je baš juče da joj svi kažu da sve više ličim na nju. Ona nikad bolje nije izgledala".

Veljko i ja smo imali dogovor oko imena za dijete

Ražnatovćeva je otkrila da je sa bratom od malih nogu imala dogovor da se prva muška prinova u porodici zove Željko, po njihovom pokojnom ocu.

"Veljko i ja smo još kao djeca imali dogovor da ko god prvi bude dobio muško dijete, da se ono zove Željko. On je prvi, tako da će njemu pripasti. Znala sam da Veljko iščekuje da bude dječak, a ja sam ga sve vrijeme zezala kako će sigurno biti djevojčica i da imam taj osjećaj. On je kao pričao sve samo da je živo i zdravo, a u stvari je htio da me zadavi. Meni je stvarno najvažnije što je sa bebom sve kako treba. Preuzbuđena sam, jedva čekam da se rodi beba i znam da ću da budem najbolja tetka na svijetu. Kao Lidija nama, ona nam je kao druga majka. Nismo imali oca, ali smo imali nju", poručila je Anastasija.