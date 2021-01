Ana o Rasti i pritvoru: "Raspala sam se, rekla sam da ću da se zapalim ispred Skupštine"

Stefan Đurić Rasta 27. januara je nakon četiri mjeseca izašao iz pritvora, a sada je o svemu tome progovorila njegova bivša supruga, pjevačica Ana Nikolić.

Ne jedan od težih dana, nego jedan od težih perioda. Rasta je osoba koja je bila dio moje duše. Ja sam sa svojim ocem imala jedan poseban odnos. To je taj hendikep u mom životu, da sam ostala rano bez oca. I u taj momenat me ne dirajte. U stanju sam da objavim spomenik svog oca, jer toliko su me uznemirili sa diranjem u nešto sveto. Reagovala sam, pa makar Rasta i ja bili u ratu do kraja života. Ne dozvoljavam da bilo ko priča ružno o ocu mog djeteta – počela je Ana svoju ispovijest u emisiji Ekskluzivno.

Ona je dalje nastavila:

– To je dan kad sam čak i ja dobila informaciju da on ne izlazi i jako sam se slomila. A, onda mi je Tarina baka javila da ipak izlazi. Počela sam da plačem, onda se sve slomilo. To je period, jako težak. Gledati njegove roditelje koji su ljudi potpuno pristojni, normalni, kojima je sve to teško palo. To je njihovo dijete, ja se stavljam u ulogu majke, da je moje dijete. Kada mi se jednog dana njegova majka, koja je stvarno jaka žena, jedna stijena, rasplakala, ja sam se raspala i bila sam u fazonu “Sad ću da idem ispred Skupštine da protestujem, da se zapalim, polijem benzinom, pustite dečka, ovo je zaista nepravda”.

Ana se osvrnula na to kako je njena i Rastina kćerka Tara, koja ima tri i po godine, podnijela očevo odsustvo.

– Tara je mala, ona ni ne shvata to, ali ja sam ponekad u njenom pogledu vidjela… Zadnjih par puta, jer već smo mi mjesec dana iščekivali izlazak, ja sam stalno pričala “E, sad ove srijede, tata možda dođe”. Nisam joj obećavala, jer kad joj dam rijječ, to je tako! Vidjela sam zadnjih par puta da me je gledala s nepovjerenjem. Čak sam u njenim očima pročitala… Ona ne zna šta je smrt, ali ona je mislila da se njen tata nikad neće vratiti – rekla je Ana.

Pjevačica je prokomentarisala i kakav je sada njen i Rastin odnos.

– Ljubav prema Tari je na prvom mjestu. Željela sam da se udam iz ljubavi i to sam uradila. Mi smo brat i sestra, više nego moj brat i ja. Prosto smo dva mnogo slična eksplozivna karaktera, to bi dijete trpilo, a ja to svojoj Tari ne želim – zaključila je ona, piše Blic.