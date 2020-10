Ana Nikolić optužila poznatu pjevačicu za kopiranje, pa razbjesnila pratioce

Ja ne znam...sta ta" devojka" J.LO hoce ....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😅Jednostavno OVO JE POBEDA!

A post shared by Ana Nikolić (@ananikolicofficial) on Oct 3, 2020 at 11:00am PDT