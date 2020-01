Amerikanci vode Cecu kao teroristu već 17 godina

Amerikanci u svojoj domovini ne žele da vide ni najtraženije srpske pjevače. Zelenu kartu za ulazak u Ameriku godinama već nema Svetlana Ražnatović, kao i Aca Lukas. I Ražnatovićeva je na listi zabranjenih od 2003, kada je hapšena tokom akcije „Sablja". Kako su mediji pisali, u ambasadi Amerike zavedena je pod šifrom 410, koja označava „terorizami terorističke grupe".

Mediji su krajem prošle godine izveštavali o ukidanju zabrane, čak je i najavljena američka turneja. Međutim, američka ambasada ove informacije niti je potvrdila niti demantovala, navodeći da ne komenarišu pojedinačna izdavanja viza.

Kada je riječ o Lukasu, Amerikanci su od njega tražili da uradi test na narkotike. U decembru 2012. otkrio je o čemu je riječ.

"Tačno je da su od mene u procesu dobijanja vize tražili da uradim test na drogu. Tražili su oni svašta nešto samo da bi me odbili. Kada sam uradio nalaz mokraće, on je pokazao da u mom tijelu nema psihoaktivnih supstanci. Međutim, uprkos tome sam odbijen, navodno zbog porodičnog nasilja. Opet sam riješio da u martu zatražim vizu, pa ću vidjeti šta će da kažu! Žao mi je što je publika koja me voli u Americi ostala uskraćena za moje nastupe.

Iz Amerike ne tako davno deportovana je Merima Njegomir. Naime, prije četiri godine ona je u Americi boravila sa turističkom vizom, tvrdila je da je na odmoru, ali joj američko imigraciono odjeljenje nije povjerovalo.