Aličić: Ispuniću Šabanovu najveću želju

Folk pjevač Ljuba Aličić, koji posljednjih godina nije bio u najboljim odnosima sa Šabanom Šaulićem jer su se svojevremeno navodno posvađali oko para, danima ne može da dođe sebi zbog tragične smrti kolege.

Skrhan bolom Ljuba proklinje sudbinu koja, kako ističe, nije bila pravična prema njegovom drugu iz djetinjstva jer nije doživio da oženi sina Mihajla, što mu je bila najveća želja.

Ipak, Ljuba za Srpski telegraf uvjerava da će on preuzeti Šabanovu ulogu i oženiti Mihajla.

"Šaban je čovjek koji je sve stekao mukotrpnim radom i sve dijelio s najbližima. Živio je za njih i njima je podredio nesebično čitav život. Stalno je mislio na njihovu sreću i neprestano ponavljao da mu je ostalo samo da oženi Mihajla i da više ništa neće tražiti od života. Ipak, sudbina je bila nepravedna i nije doživio da oženi sina. Svadbe će sigurno biti, a ja sam siguran da će Šaban sve posmatrati sa neba. Moraću da ispoštujem mog druga i oženiću mu Mihajla kako dolikuje. Preuzeću Šabanovu ulogu na vjenčanju i pokušaćemo bar taj dan da budem sretan jer ostvarujem njegovu želju", kaže Ljuba i ističe je nakon saznanja da je Šaulić odahnuo pozvao njegovu suprugu Gordanu i ostale članove njegove porodice, koji i dalje ne mogu da se oporave od šoka.

"Duša me boli za Gocom, Ildom, Sanelom i Mihajlom. Oni su divni ljudi i prerano su ostali bez oca i supruga. Smogao sam snage da ih pozovem odmah nakon što je Šaban izdahnuo i izjavim saučešće, a oni su mi se zahvalili i rekli da nikada neće zaboraviti riječi podrške. Iz sveg srca se nadam da će biti jaki da nastave život, a ja ću biti uvijek tu za njih", kaže Ljuba i uvjerava da ne prestaje da se prisjeća trenutaka koje je proveo sa Šabanom.

"Kako je preminuo, danima su mi pred očima slike našeg druženja. Šabana sam poznavao bukvalno od rođenja. Njegova kuća je bila 200 metara od moje. Zajedno smo rasli i sazrijevali, dijelili dobro i loše. Često me je zvao da mu budem gost u Krčedinu, a ja sam mu govorio da je neozbiljno da tamo idem zabadava, kada ne pecam. On je insistirao jer je bio veliki domaćin i prijatelj. Želio je da mi ugodi i da me ugosti. Takva legenda se nikada više neće roditi, a ja sam počastvovan što sam ga poznavao i što sam imao priliku da s njim snimim i duet. Vjerovatno bih sada žalio da nisam s njim ukrstio glas. Dok sam živ, misliću na njega", ističe Aličić i sa žaljenjem konstatuje da ne može da vjeruje da postoje ljudi koji se protive odluci kojom je Šaulić sahranjen u Aleji zaslužnih građana.