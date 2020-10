Aleksandra Mladenović odgovorila na kritike da se izoperisala

Pjevačica Aleksandra Mladenović nedavno se našla na meti kritika zbog svog izgleda, te je sada odlučila da odgovori svima onima koji su joj upućivali negativne komentare.



Aleksandra je nedavno gostovala u emisiji "Amidži šou", a društvene mreže tada su preplavili komentari da pjevačica "ne liči na sebe".

Ona je sada progovorila o svemu, te otkrila da pored toga što je dobila određeni višak kilograma, ima i jedan zdravstveni problem, piše Blic.

"Gledam da se ne opterećujem oko raznoraznih komentara. Jedino što sam radila su grudi i usta! Ništa više! Mnogo sam se loše slikala u toj emisiji i izgledalo je tako kako je i slikano, iz najgoreg mogućeg ugla. Pritom, ja sam se ugojila sedam kilograma! I ne samo to, imam mali hormonski disbalans, pa mi otiče lice, tako da su to što pišu i pričaju gluposti i ne dotiče me! Šta treba, da se zatvorim u kuću i da me nema na mapi, čudni su ljudi, zaista", rekla je ovim povodom Aleksandra Mladenović.