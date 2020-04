Aleksa Jelić zarobljen u Barseloni: Molim se da ovo što pre prođe

Pusta i Prazna ❤🇪🇸 Barcelona 🙏 sem par prolaznika, šetača ili trkača. Nakon malo vazduha nazad u izolaciju & molitvu da ovo što pre prodje. Sada je vreme da budemo zajedno ali i odvojeno 🙏❤ ostanite u Vašim kućama i čuvajte se #barcelona #estadodealarma #covid19 #corona #españa🇪🇸 #yomequedoencasa

