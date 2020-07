Ajfonka otvoreno: "Svima je jasno da nisam prostitutka, nego preduzetnik"

Tijanu Ajfon tek čeka suđenje na kom će se utvrditi njena krivica ili nevinost u tzv. "Kristal" aferi.

"Nedavno sam otvorila salon ljepote od kog zarađujem, tako da je svima jasno da sam preduzetnik, a ne elitna prostitutka", istakla je ona na početku razgovora, da bi se potom osvrnula na knjigu nekadašnje učesnice rijalitija:

"Drago mi je što je kroz tu knjigu ukazala na to da se najstarijim zanatom bave one za koje se najmanje sumnja. Stara garda pevačica bavi se prostitucijom. To je javna tajna u Beogradu."

"Poznajem djevojke i žene koje se bave najstarijim zanatom, ali nikada ih neću imenovati. Ne osuđujem ih. Mislim da su djevojke koje se prodaju za novac poštenije od sponzoruša koje, na primjer, muž izdržava", dodala je Tijana.

"Svakodnevno mi stižu nepristojne ponude. Jednom mi je ponuđeno 10.000 evra za jednu noć, ali sam to odbila. Svako, od svetice do bludnice, ima svoju cijenu, a moja je visoka", rekla je Tijana.