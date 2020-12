Adil se oprostio od Džeja: Oprosti mi što sam predugo bio ljut na tebe

Pjevač Adil Maksutović na društvenim mrežama oprostio se od punca Džeja Ramadanovskog, koji je preminuo u nedjelju, 6. decembra.

- Stari moj, bio si najmuzikalniji čovjek kog sam poznavao, pjevač sa najviše duše... Dok su drugi plakali ili se veselili uz tvoje pjesme, ja sam potpuno opčinjen upijao svaku tvoju otpjevanu frazu, magično si to radio... Maznuo sam sve što si mi dozvolio... Hvala ti - napisao je između ostalog.

Također je istakao:

- Znam da si se umorio, već nedostaješ svima. Tvojoj djeci najviše. Raduje nas samo činjenica da si posljednji dan svog života proveo sa porodicom... sa svojim unucima... nismo ni slutili da ti je posljednji. Voljeni Džej, nikada se nismo posvađali, a godinama nismo razgovarali. Oprosti mi što sam predugo bio ljut na tebe. Onaj gore je želio da se ovako rastanemo. Bar još koju godinu da si poživio. I da sjednemo ti i ja. Da ti zapjevam "Sajbiju". Da se zagrlimo... i isplačemo - napisao je Adil koji je u braku s Džejevom kćerkom Anom.

Džej 2013. godine: Adil je za mene mrtav!

Adil i Džej nisu pričali duži niz godina. Nemila scena dogodila se 2013. godine kada je Adil pretukao Anu, kćerku Džeja Ramadanovskog. Tada je Džej poručio da je Adil mrtav za njega.

"On je kod mene završio. Ne znam šta je mislio, da je Ana tikva bez korjena. Da li je ovo kameno doba pa da na takav način moramo da rješavamo probleme. Svi znaju da sam ga bodrio i gledao kao svoje dijete, zaista nemam riječi za sve to što se desilo. Bolje da je mene prebio. Da je na mene skočio, nekako bih mu oprostio, ali kad je udario na nju, to neću nikad - rekao je Džej.

Kako je Džejev kum Zoran Jagodić Rule, ranije otkrio za domaće medije Džej je pred smrt oprostio Adilu što mu je pretukao ćerku Anu, a otkrio je i da nisu razgovarali punuh 7 godina.

Mada, sva ta priča danas je upitna jer Džeja više nema.