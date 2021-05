Adel objasnila kome je poručila popularnu pjesmu

Petog maja 1984. godine rodila se jedna od najpopularnijih pjevačica današnjice Adel. Iako još mlada, izbacila je brojne hitove, a jedan od najprepoznatljivijih je i "Hello".

Iako su mislili da je pjesmu posvetila bivšem dečku, Adel je navela da to nije u potpunosti tačno.

"To je neka vrsta pozdrava svim mojim starim prijateljima, svim vezama koje sam imala, svim mojim starim učiteljima, maloj meni kada sam imala 7 ili 8 godina...", rekla je svojevremeno Adel voditelju Rajanu Sikrestu.

"Otprilike je čežnja za drugom stranom mene. Kad me nema, stvarno mi jako nedostaje život kod kuće. Način na koji se osjećam kad nisam u Engleskoj je ... očaj. Ne mogu da dišem nigdje drugdje", rekla je Adel za časopis I-D.

Stih koji se proteže kroz pjesmu "Hello" je i "Hello from the other side", a pjevačica je objasnila šta on znači.

"Zvuči pomalo morbidno, kao da sam mrtva, ali zapravo je to samo s druge strane kad postaneš odrasla osoba", navela je Adel za časopis "Rolling Stone", prenosi "Telegraf.rs".

Petog maja 1984. godine rodila se jedna od najpopularnijih pjevačica današnjice Adel. Iako još mlada, izbacila je brojne hitove, a jedan od najprepoznatljivijih je i "Hello".